Esclusiva. Sequestro da 5 milioni di euro al Gruppo Onda: nel mirino le società del trading energetico

Su disposizione del Gip Francesco Alligo la Guardia di Finanza ha disposto un sequestro preventivo da 5 milioni di euro che interessa direttamente la galassia di società riconducibili al gruppo Onda, realtà imprenditoriale con sede a Siracusa e attiva nel settore dell’energia e del gas.

A distanza di oltre 5 anni e mezzo dalla richiesta della Procura della Repubblica – indagine avviata dal Pm titolare dell’indagine Salvatore Grillo e coordinata dal procuratore capo Sabrina Gambino – il Gip ha proceduto con il dispositivo di sequestro preventivo per la società siracusana ma non ha accolto le misure cautelari personale avanzate perché non più preminenti. L’accusa avanzata è di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe, autoriciclaggio, reati fiscali e bancarotta fraudolenta.

Il cuore dell’attività è rappresentato da Onda Più srl, società che opera nel commercio all’ingrosso di energia elettrica. Ad essa si affianca Energ.it spa, che si occupa della vendita di energia elettrica agli utenti finali e che negli anni passati aveva consolidato la propria posizione nel mercato sardo. Attraverso un complesso intreccio societario, Onda Più ed Energ.it fanno capo a Eneron spa, specializzata in consulenza amministrativa e pianificazione aziendale, a sua volta controllata integralmente da Sinergia R&S srl.

Un arcipelago societario diversificato, dunque, che dal core business energetico si estende ad altri settori, tra consulenza e progetti legati alla mobilità sostenibile. Il sequestro preventivo, però, non blocca l’operatività delle aziende, che potranno continuare a garantire i servizi mentre l’inchiesta prosegue il suo corso.