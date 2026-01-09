Esclusivo, il video di chi ha appiccato il fuoco al locale dei Borderi

Un gesto rapido, studiato, ripreso in ogni dettaglio dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini che stanno circolando in queste ore documentano con chiarezza la dinamica dell’incendio divampato nella notte tra i locali del mercato di Ortigia, nell’area antistante l’attività dei Borderi.

Nel video si vede un uomo avvicinarsi al locale, cospargere l’ingresso di benzina e appiccare il fuoco, per poi allontanarsi rapidamente, lasciando dietro di sé le fiamme. Pochi istanti dopo l’incendio prende corpo, facendo scattare l’allarme.

Il rogo ha interessato la struttura esterna del locale, rendendo necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, scongiurando il rischio che l’incendio potesse propagarsi alle attività adiacenti o agli edifici circostanti.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti di competenza. Le immagini acquisite dagli impianti di videosorveglianza rappresentano ora un elemento centrale dell’indagine, utile per risalire all’identità dell’autore e chiarire il movente del gesto.

Le indagini proseguono e le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati e raccogliendo ulteriori elementi per individuare il responsabile.