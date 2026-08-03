Escursionista ferito a Pantalica, interviene il Soccorso Alpino

Cronaca · Un 27enne

Intervento, nel pomeriggio di ieri, da parte dei tecnici della Stazione Etna sud del Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, all’interno della Riserva Naturale di Pantalica, sul versante di Ferla. Nel primo pomeriggio di ieri i tecnici della stazione Etna sud sono stati attivati dalla centrale operativa del 118 di Catania per prestare soccorso ad un uomo di 27 anni, della provincia di Catania, infortunatosi all’interno della Riserva naturale.

Congiuntamente ai soccorritori del CNSAS sono intervenuti i militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Vigili del Fuoco e gli uomini del Corpo Forestale. Una volta raggiunto, l’uomo è stato valutato e quindi opportunamente immobilizzato prima di essere adagiato sulla barella dell’elicottero dei Vigili del Fuoco, giunto da Catania, per essere verricellato a bordo per essere trasferito al soprastante parcheggio dove ad attendere era presente un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha provveduto a trasferire l’infortunato in ospedale per le cure del caso.