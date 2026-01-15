Esercitazione sulla Siracusa-Catania, chiude la galleria San Demetrio: ecco quando

L’esercitazione simulerà un incendio all’interno della galleria. L’iniziativa è stata condivisa tramite un tavolo tecnico congiunto a cui hanno partecipato le Prefetture di Catania e Siracusa nonché tutti gli enti di soccorso.

Tale esercitazione consentirà di verificare sul campo il corretto funzionamento dei sistemi tecnologici installati nella galleria in caso di un evento critico. Sarà possibile, inoltre, testare la catena di allertamento dei piani di gestione delle emergenze monitorando così i tempi di intervento dei mezzi di soccorso.

Durante il periodo di chiusura, che comprenderà anche le rampe dello svincolo di Lentini, il percorso alternativo sarà segnalato in loco e verrà garantito dalla strada statale 114 “Orientale Sicula” e dalla strada statale 114 Dir “Della Costa Saracena”.

Lunedì 19 gennaio, nella fascia oraria dalle 22:00 alle 6:00 del giorno successivo, all’interno della galleria San Demetrio, Anas svolgerà alcune esercitazioni periodiche su scala reale ai sensi del Decreto Legislativo 264/06. Per tale ragione, in quel lasso di tempo sarà necessario procedere alla chiusura del tratto autostradale della “Catania-Siracusa” sito tra i km 4,760 e 7,700, in entrambe le direzioni.