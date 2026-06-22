Esordienti B, il Sun Club Siracusa conquista 6 medaglie ai Campionati Regionali: Mudali trionfa nei 100 dorso

Sei medaglie e un titolo di campione regionale per la spedizione della SSD Sun Club Siracusa ai Campionati Regionali Estivi disputati nel weekend a Trabia (Palermo) e dedicati alla categoria Esordienti B. Sugli allori Ezio Mudali, campione regionale nei 100 metri dorso con il tempo di 1.19.7. L’atleta siracusano ha conquistato anche l’argento nei 100 stile libero (1.09.9) e il bronzo nei 200 dorso (2.54.4), confermando di avere un ottimo stato di forma e la capacità di adattarsi alle diverse specialità di gara.

Tre medaglie sono arrivate anche da Alessandro Cianci, argento nei 100 farfalla, con la frazione di 1.17.0, bronzo nei 200 misti (2.58.3) e nei 50 farfalla (35.9). Risultati, tempi di frazione e medaglie che confermano la qualità del percorso della squadra Esordienti B – di cui fanno parte anche Giuseppe Fortuna, Gioele Racca, Diego Cammarata, Samuele Avola, Massimo Cardone e Lucia Bongiorno – e del lavoro portato avanti dagli istruttori Giorgia Gallo, Corrado Cianci, Giuseppe Incremona e Matteo Gabbuti, con la supervisione di Cristina Di Pietro e Claudia Barranco.

La tappa di Trabia è stata l’ultima nel calendario di gare del circuito regionale Esordienti B. A luglio saranno le altre squadre di agonisti del Sun Club, guidato da Viviana e Guglielmo Venticinque, a scendere in acqua: dall’11 al 13 gli Esordienti A saranno impegnati nei Campionati Regionali a Trapani, mentre dal 15 al 19 toccherà a Cadetti, Ragazzi, Juniores e Seniores nell’appuntamento di Catania valido per i Campionati Regionali.