Esplosione nella notte ad Avola: danneggiata saracinesca di un’attività commerciale

Ancora un’esplosione notturna davanti a un’attività commerciale. Stavolta è successa ad Avola, dove intorno alle 00:50 è scattata la segnalazione di un’esplosione ai danni di un negozio di elettrodomestici che si trova in piazza Francesco Crispi, nei pressi di via Cappellani.
Esplosione che ha causato il danneggiamento della saracinesca del negozio, oltre a quello di due automobili, una Fiat Punto e una Opel Astra, parcheggiate in zona.
Sul posto sono installate diverse telecamere di videosorveglianza: indaga la Polizia, sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.
Prosegue, dunque, la striscia di episodi del genere: nelle settimane scorse erano stati segnalati a Siracusa, mentre nella zona montana erano avvenuti gli assalti ai bancomat.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni