Esposizione filatelica nazionale a Siracusa, 52 collezioni all’Urban Center

Cultura · 6 e 7 novembre

L’Unione Siciliana Collezionisti di Siracusa ed il Lions Club Filatelico Italiano sono stati incaricati dalla Federazione fra le Società Filateliche Italiane, di organizzare a Siracusa la “Esposizione Filatelica Nazionale e di Qualificazione un quadro”, riservata a collezionisti soci di Associazioni e Circoli aderenti alla Federazione.

In competizione 52 collezioni, presentate da 39 espositori provenienti da Veneto, Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia.

L’esposizione avrà luogo presso l’Urban Center di Siracusa, secondo i seguenti orari: venerdì 6 novembre dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, mentre sabato 7 novembre sarà possibile accedere e vedere la mostra dalle 9 alle 13.

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La premiazione avverrà il 7 novembre alle 12. Previsto anche un annullo speciale con la presenza dello sportello temporaneo di Poste Italiane il 7 novembre dalle 9 alle 13.