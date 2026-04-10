Essercisempre: i numeri della Polizia di Siracusa

Si terranno questo pomeriggio alle ore 18.30, presso la prestigiosa cornice del Teatro Comunale di Noto “Tina Di Lorenzo” le celebrazioni per il 174° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. All’evento, come ogni anno, parteciperanno le Autorità Civili, Militari e Religiose della provincia e, come voluto fortemente dal Questore Roberto Pellicone, esponenti della società civile e cittadini che, nel corso dell’anno, hanno avuto un rapporto di stretta collaborazione con l’Istituzione che è servito a creare quella giusta combinazione per ottenere il risultato di una sicurezza partecipata tra la Polizia di Stato e la cittadinanza sana che, anche in questa provincia, rappresenta la maggioranza, forse silenziosa e discreta, ma determinata e attiva.

I tanti progetti all’insegna della legalità, finalizzati a incentivare l’educazione civica svolti dalla Questura di Siracusa e dai Commissariati della provincia, hanno un unico comune denominatore che conduce all’affermazione del moderno principio di Polizia di prossimità. Tra i tanti eventi ricordiamo: i 77 incontri di legalità in altrettanti istituti scolastici di Siracusa e provincia realizzati in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale con oltre 7000 studenti che hanno partecipato alle giornate della legalità.

Il Mio Diario, iniziativa del Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha coinvolto alcune province italiane, tra cui Siracusa, e che nella nostra provincia ha visto la consegna a oltre 3000 studenti delle quarte elementari di un supporto didattico edito dalla Polizia di Stato.

Una mostra d’arte in Questura denominata “Arte e legalità – una mostra per non dimenticare” con la visione commentata di alcuni quadri raffiguranti gli eroi antimafia agli studenti di alcune scolaresche della città e della provincia.

“Un giorno in Questura” progetto che ha consentito di accogliere in Questura, in più occasioni, alunni di scuole siracusane per effettuare alcune attività (Polizia Scientifica: “Sulla scena del crimine”, visione di una Volante con relativo equipaggiamento e visita della Sala Operativa.) Il progetto è stato replicato anche nei Commissariati della provincia.

L’attività della Palestra “Antonio Montinaro” delle Fiamme Oro della Polizia di Stato che sta svolgendo un ruolo fondamentale in contesti sensibili della città di Siracusa con 150 ragazzi iscritti nelle varie categorie.

I corsi gratuiti di autodifesa riservati alle donne delle “helping professions” organizzati presso la palestra delle Fiamme Oro della Polizia di Stato di Siracusa con 25 donne iscritte.

I tornei a scopo benefico della Squadra di calcio della Questura.

I progetti per una movida sicura, realizzati da operatori della Polizia di Stato nei luoghi e nei pressi dei locali maggiormente frequentati da giovani e giovanissimi, in particolare durante i fine settimana.

I progetti “Pensioni Sicure” e “Natale Sicuro” espletati da Poliziotti in funzione di polizia di prossimità e di sicurezza in occasione del ritiro delle pensioni, presso gli Uffici Postali e, nel corso dello shopping natalizio, in prossimità delle vie del centro cittadino.

I servizi di prossimità e di controllo del territorio svolti dai nostri “Poliziotti in bicicletta” e con le Motociclette.

Il rapporto di estrema vicinanza e collaborazione con le Parrocchie ed i centri culturali per anziani che ci hanno coinvolti nelle loro iniziative religiose, culturali e formative, anche per incontri sulla prevenzione alle truffe.

I Servizi di rappresentanza che nel corso di eventi importanti per il capoluogo aretuseo hanno impreziosito gli eventi con la presenza di personale della Polizia di Stato in alta uniforme anche a cavallo, e due eventi musicali che hanno contribuito a rafforzare sempre di più il rapporto tra la Polizia di Stato e i cittadini. Il primo tenutosi dinanzi la scalinata del Duomo di Noto, in occasione dell’infiorata 2025, che ha visto l’esibizione della Banda della Polizia di Stato, ed il secondo tenutosi il 15 dicembre presso il Teatro Massimo di Siracusa, che ha visto sul palco i ragazzi del Liceo Musicale e Coreutico Tommaso Gargallo.

Numerosi sono stati i Progetti di prevenzione e di repressione, tra i più significativi ricordiamo:

Le operazioni ad alto impatto nate in seno al C.P.O.S.P. eseguite a Siracusa e provincia (in particolare per la zona sud i comuni di Avola, Pachino e Rosolini e per la zona nord i comuni di Melilli, Lentini, Carlentini ed Augusta) di controllo del territorio, antidroga, di contrasto del degrado urbano e di prevenzione degli incidenti stradali e delle violazioni del codice della strada (in particolare per l’utilizzo del telefonino durante la guida). Il Quotidiano contrasto alla vendita ed al consumo di sostanze stupefacenti nelle cosiddette piazze dello spaccio di Siracusa e provincia, ad opera degli Uffici operativi della Questura e dei Commissariati distaccati che hanno consentito di sequestrare quasi 20 chilogrammi di sostanze stupefacenti.

Il contrasto al possesso illegale di armi con il sequestro di 47 pistole, 18 fucili e 101 armi da punta o da taglio.

La lotta al fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’emissione di numerosi Daspo Urbano e Daspo Willy per violenze perpetrate nei locali pubblici e nei luoghi di aggregazione per un totale di 10 provvedimenti. 37, invece, i Daspo per coloro i quali hanno perpetrato violenze nel corso di incontri sportivi.

L’inaugurazione delle “Stanze Rosa” presso i Commissariati di P.S. di Noto e Lentini e il quotidiano contrasto alla violenza di genere e domestica con l’emissione di 70 Ammonimenti del Questore.

I Controlli amministrativi, svolti in sinergia con personale sanitario dell’Asp e con i Vigili del Fuoco, presso i locali di ristorazione e di intrattenimento della città e della provincia per assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie e delle prescrizioni presenti nelle licenze di Polizia, con particolare attenzione all’aspetto preventivo della sicurezza nei luoghi di intrattenimento come sale da ballo e discoteche.

L’attività della Polizia Amministrativa e i servizi resi all’utenza hanno consentito il rilascio nei tempi previsti di quasi 9.100 passaporti, di 489 licenze per pubblici spettacoli con oltre 229 esercizi pubblici controllati.

Importante l’impatto repressivo degli Uffici operativi e investigativi a cura degli agenti della Squadra Mobile di Siracusa e degli Uffici di Polizia Giudiziaria dei Commissariati che ha portato all’arresto di 269 persone e alla denuncia di 1820 soggetti.

Il controllo del territorio, che è stato implementato per arginare l’odioso fenomeno dei furti con spaccata e i reati contro la persona, che ha consentito di identificare in tutta la provincia oltre 166.279 persone e di controllare oltre 46.524 veicoli con oltre 7.790 sanzioni al codice della strada.

Il contrasto all’immigrazione clandestina:

Dal marzo scorso, in provincia di Siracusa l’Ufficio Immigrazione ha eseguito 131 casi di respingimento alla frontiera e 101 espulsioni di cittadini irregolari.

L’importante contributo delle specialità della Polizia di Stato: la Polizia Stradale e la costante presenza nelle arterie extraurbane principali e soprattutto autostradali in servizio di prevenzione e repressione dei comportamenti pericolosi durante la conduzione di veicoli e le tante iniziative per una guida sicura e responsabile, soprattutto con i più giovani, i controlli alla stazione della Polizia Ferroviaria e in ambito portuale della Polizia di Frontiera Marittima. Le tante indagini per le truffe sul web della locale Sezione della Polizia Postale, per la Sicurezza Cibernetica e le Comunicazioni.

Un anno intenso che è stato connotato da una decisa azione della Polizia di Stato di Siracusa e provincia finalizzata a dare una concreta risposta alla sempre maggior richiesta di sicurezza e di controllo del territorio che viene palesata dall’opinione pubblica. Un’azione di forte prevenzione ma anche di repressione fedele all’ormai famoso claim: #essercisempre…