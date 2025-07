Estate a Pachino e Marzamemi tra Orietta Berti, vendemmia, gastronomia e turismo

Nonostante il dissesto, nonostante le difficoltà, Pachino ha la sua estate. E non una qualunque. Un’estate che unisce concerti, tradizioni popolari, spettacoli teatrali, sfilate di moda e promozione turistica, il tutto con un obiettivo chiaro: dare ai cittadini e ai turisti un’offerta all’altezza, con mezzi limitati ma idee chiare. A raccontarlo è Salvatore Lorefice, assessore al Turismo, Spettacolo, Sport e non solo, che da Pachino è intervenuto ai microfoni di SiracusaNews: “abbiamo fatto economia fino all’ultimo centesimo. Ma siamo riusciti a mettere insieme un cartellone dignitoso, grazie ai fondi regionali, al sostegno dell’on. Gennuso e alla forza delle associazioni del territorio. È stata una corsa contro il tempo, ma ce l’abbiamo fatta.”

Due le date che brillano nel calendario di agosto. La prima è quella del 15 agosto, giorno in cui Pachino festeggia l’Assunta, patrona del paese. Per l’occasione salirà sul palco Orietta Berti, una delle voci più amate della musica italiana, tornata di recente alla ribalta anche tra i più giovani.





La seconda è quella del 18 agosto a Marzamemi, per la festa di San Francesco di Paola: tra giochi popolari, regate a remi, processione a mare e concerto serale dei “Speed of Sound”, tribute band dei Coldplay, “con un service tecnico di tutto rispetto”, precisa Lorefice.

E non finisce qui: spettacoli teatrali itineranti, sfilate, concerti e balli folkloristici scandiranno le settimane centrali dell’estate. “E a fine agosto – anticipa l’assessore – chiudiamo con la tribute band dei Pooh. Un piccolo regalo che ci tenevamo a fare”.

Anche settembre sarà un mese vivo. Le associazioni locali – dalla Pro Loco di Marzamemi a Venivinum – saranno protagoniste della festa della vendemmia e della prosecuzione delle celebrazioni di San Francesco di Paola. Ma la notizia più rilevante è forse un’altra: Marzamemi sarà una delle tappe ufficiali di “Sicilia Capitale Europea della Gastronomia”, assieme a Palazzolo.

“Siamo felicissimi di essere stati scelti – commenta Lorefice –. Marzamemi è uno dei borghi più belli d’Italia, e lo dico senza vergogna. È anche uno dei più fotografati. Oggi viviamo nell’era dei social, e l’immagine di un luogo vale quanto la sua storia.”

Sul tema del turismo, Lorefice è cauto ma realistico. “Un calo? Qualcosa si è sentito, soprattutto a luglio. Ma non è solo un problema locale. Tra il caro-voli, il costo della vita e le scelte di spesa delle famiglie, oggi è tutto più difficile. Bisogna iniziare a parlare di target: se vogliamo crescere, dobbiamo capire a chi vogliamo rivolgerci.”

Ed è proprio in quest’ottica che l’amministrazione ha avviato una campagna pubblicitaria a Malta, per intercettare un turismo medio-alto. “Abbiamo attivato una nuova tratta di autobus da Pozzallo a Pachino, in collaborazione con Interbus, e altre da Taormina. L’obiettivo è uno: fare in modo che chi oggi dedica a Pachino qualche ora, domani torni per una settimana”.

Lorefice non nasconde le difficoltà: “Oggi chiudiamo un programma ad agosto, quando invece dovremmo iniziarlo a maggio. Siamo ancora costretti a rincorrere, a contare ogni centesimo. Ma l’obiettivo è uscire dal dissesto e restituire a Pachino la possibilità di programmare con respiro, con visione, e con continuità”.

Il programma completo degli eventi estivi è pubblicato sui canali social del Comune e attraverso le testate locali. “Abbiamo fatto il massimo con quello che avevamo. Ora – conclude – aspettiamo solo il pubblico, per vivere insieme l’estate di Pachino e Marzamemi.”