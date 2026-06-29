“Estate a VANvera: il collettivo teatrale porta il teatro dove non c’è”: tournée in tutta Italia

Ultimo check di manutenzione, motori accesi e si parte! Il Collettivo teatrale Van Verso altre narrazioni arriva in tutta Italia con Estate a VANvera, una tournée in giro per l’Italia da giugno a ottobre e da Nord a Sud che porta il teatro dove non c’è.

Cinque mesi, circa ventotto date e sette regioni in cui assistere a mitici personaggi teatrali. Un’avventura che ha come protagonisti gli attori del Collettivo, diplomati tutti all’Inda (Accademia d’Arte del Dramma Antico), e come mete quei luoghi in cui il teatro può diventare strumento di trasformazione sociale e culturale.

Quattro spettacoli in programma che hanno come oggetto alcuni protagonisti del mito, in un percorso che li mette in relazione con divinità, mostri, eroi e personaggi diversi: uno specchio in cui è possibile gettare uno sguardo critico e approfondito, che li fa immaginare nelle loro ombre, molto vicini alla nostra epoca.

Tutte le opere hanno una loro unicità e sono rivisitate in chiave ironica e drammatica, con un focus su temi di attualità: dal viaggio come percorso di crescita e perdita di sé, alla sete di potere che ammalia più della felicità, fino alla ricerca come realizzazione e alla differenza come ricchezza.

Oltre al repertorio del Collettivo, quest’anno ad Enna verrà presentata la nuova drammaturgia Dialoghi con Camilleri, firmata da Ornella Matranga per mettere in dialogo la sensibilità contemporanea degli artisti con il maestro Camilleri.

Insomma, con il loro furgone – un Carro di Tespi a diesel – e in quel meccanismo micro societario che ricorda molto i Comici dell’Arte, portandosi solo le scenografie essenziali e curate nei dettagli dallo scenografo Carlo Gilè, andranno in giro per l’Italia portando nei teatri, nei piccoli comuni e nei parchi archeologici la voglia di stare bene e di stare insieme.

“In termini di dramma e tragedia – dice il Collettivo – possiamo dire intanto che ci aspettiamo di vivere, e già sarebbe un grande risultato. La tournée estiva rappresenta la nostra ricarica di energia, incontri e vita (e la distruzione delle nostre schiene, psiche e intestino”.