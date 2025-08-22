Estate melillese 2025: gli eventi del fine settimana tra water party, moda e spettacolo

Il Comune di Melilli si prepara ad accogliere un nuovo fine settimana di appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età, con momenti di svago, socialità e cultura all’insegna dell’estate. Tra giochi d’acqua per i più piccoli e la bellezza senza tempo del concorso Miss Italia, il 23 e 24 agosto il territorio si trasformerà in un palcoscenico diffuso di emozioni e intrattenimento.

Sabato 23 agosto a Melilli, in Piazza San Sebastiano, e domenica 24 agosto a Villasmundo, in Piazza Risorgimento, dalle 10 alle 1 e dalle 15 alle 19, si rinnova l’appuntamento con il Water Party, l’iniziativa estiva gratuita e aperta a tutti che ha già conquistato grandi e piccini.





Una giornata spensierata con giochi d’acqua, scivoli, gonfiabili e spruzzi colorati per regalare ai bambini momenti di puro divertimento in un’atmosfera festosa e coinvolgente. Le piazze si animeranno di energia e sorrisi, trasformandosi in veri e propri parchi gioco a cielo aperto.

Il weekend si concluderà con un evento di grande fascino e rilievo regionale: domenica 24 agosto alle 21 in Piazza Crescimanno a Melilli si terrà la finale regionale “Miss Framesi Sicilia”, valida per l’86ª edizione del celebre concorso nazionale Miss Italia.

Una serata elegante e suggestiva che celebra talento e bellezza, portando in scena non solo moda e spettacolo, ma anche l’identità e il valore del Territorio. La tappa melillese rappresenta un importante momento di visibilità per la Comunità, che si conferma punto di riferimento per la promozione culturale e turistica della provincia.