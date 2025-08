Estate melillese, ad agosto un ricco programma di appuntamenti tra Melilli, Villasmundo e Città Giardino

È un’estate che profuma di festa, comunità e divertimento quella che si sta vivendo nei tre cuori pulsanti del territorio melillese: Melilli, Villasmundo e Città Giardino. Agosto 2025 si annuncia come un mese straordinario, capace di unire generazioni, valorizzare le tradizioni e dare spazio all’energia contagiosa delle nuove idee. Un calendario ricco di eventi pensati per coinvolgere tutta la cittadinanza e accogliere chi, in questo scorcio d’estate, desidera vivere momenti autentici e vibranti sotto il cielo della Terrazza degli Iblei.

A fare da apripista, nel cuore storico di Melilli, è la Consulta Giovanile che torna protagonista con l’attesissimo Waterball Festival, un appuntamento che ha ormai conquistato l’estate dei più giovani con la sua carica di energia, tra tornei, sfide a squadre e tanto divertimento. In parallelo, l’immancabile Water Party animerà le giornate di bambini e ragazzi con giochi acquatici, spruzzi e sorrisi, trasformando le piazze in veri e propri parchi del divertimento. L’arte e la creatività troveranno invece spazio nel laboratorio artistico sullo styling, pensato per stimolare il talento e l’espressione personale in un’atmosfera inclusiva e stimolante. A impreziosire il cartellone melillese, anche una serata speciale dedicata al nuovo numero della rivista “Suruq”: un viaggio tra le meraviglie naturali, le storie e le tradizioni della “Terrazza degli Iblei”, con uno sguardo profondo e poetico sulla cultura locale.





Anche Villasmundo si accende di entusiasmo e spirito di comunità grazie a “Giochi senza quartiere”, un’iniziativa che trasformerà il paese in un’arena di sfide, collaborazione e sano agonismo. I protagonisti? Squadre di partecipanti di tutte le età, cariche d’energie e pronte a contendersi il titolo tra prove di abilità e tanto divertimento. Non mancherà nemmeno qui l’irresistibile Water Party, attesissimo da ragazzi e bambini per momento di sano intrattenimento tra spruzzi e risate.

Città Giardino, infine, si veste di festa con un programma che celebra il senso di appartenenza e la tradizione. Il Water Party porterà anche qui freschezza e svago per i più piccoli, mentre la comunità si stringerà attorno alla “Sagra di Comunità”, un’occasione per ritrovare sapori autentici, memoria collettiva e convivialità. L’estate culminerà con uno degli eventi più attesi: la Festa di San Bartolomeo Apostolo, che quest’anno vedrà salire sul palco un ospite d’eccezione, Mr Rain, per un concerto che si preannuncia indimenticabile, in una grande serata di emozioni e musica dal vivo.

L’Estate Melillese 2025 si conferma così laboratorio diffuso di idee, incontri e bellezza, in grado di risvegliare l’orgoglio identitario e rafforzare i legami di una comunità viva, accogliente e proiettata al futuro. Un invito aperto a tutti coloro che cercano esperienze vere, immersi nella magia di un territorio che sa sorprendere a ogni passo.