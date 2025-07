Estate Melillese, il ricco programma del fine settimana

Prosegue con entusiasmo l’Estate Melillese 2025: durante il fine settimana in arrivo, dal 25 al 27 luglio, il territorio comunale di Melilli si prepara ad accogliere cittadini e visitatori con un ricco calendario di eventi culturali e ricreativi: un’offerta variegata che abbraccia le frazioni di Villasmundo, Melilli centro e il suggestivo paesaggio della Pirrera Sant’Antonio.

Ecco il dettaglio degli appuntamenti in programma:





Rodeo Dance – Venerdì 25 e sabato 26 luglio in Piazza California, a Villasmundo. Due giornate di festa, arte e musica organizzate dall’Associazione Culturale Athena. A partire dalle 18, Piazza California si trasformerà in uno spazio creativo e inclusivo, con spettacoli dal vivo, laboratori, giochi per bambini, musica e street food. Un’occasione di incontro e divertimento dedicata a tutta la Comunità.

Teatri di Pietra – Venerdì 25 e sabato 26 luglio presso il Loggiato San Sebastiano, a Melilli

La rassegna teatrale che celebra i luoghi identitari del Territorio con opere di grande valore culturale torna ad animare il Loggiato San Sebastiano: Venerdì 25 luglio – “Il Viaggio del Meschino”, un’opera affascinante e coinvolgente che racconta il cammino di un uomo alla ricerca delle proprie origini e della verità, tra mito, simbolismo e riflessione interiore. Sabato 26 luglio – “Euridyce”,una rivisitazione moderna e intensa del celebre mito classico, che dà voce al punto di vista femminile in un intreccio di poesia, emozione e forza drammatica.

Due serate all’insegna della narrazione, della riflessione e della bellezza scenica.

Verga alla Cava del Barocco – Sabato 26 luglio, alla Pirrera Sant’Antonio, Melilli. Un evento speciale promosso dalla Fondazione Museo Pino Valenti da Melilli, in collaborazione con Officina Teatro Canzone e Unicef Siracusa, che unisce cultura e solidarietà: ore 17:00 – 19:30: Visite guidate nella cava barocca. Ore 20:00: Spettacolo teatrale “L’Asino di San Giuseppe” Una parte del ricavato sarà devoluta a favore di Unicef Italia.

Concerto d’Estate - Domenica 27 luglio, in Piazza San Sebastiano, Melilli, alle ore 20:30. Gran finale del weekend con il Concerto d’Estate dell’Orchestra Giovanile Siracusana, diretta dai Maestri Francesco e Michele Netti. Un evento a cura dell’Associazione Culturale Musicale “Toscanini”, che vedrà protagonisti giovani talenti del territorio.