Estate priolese 2026, pubblicato l’avviso per la realizzazione di eventi

Aperto l’Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse per la realizzazione del cartellone di eventi dell’Estate Priolese 2026. L’avviso è rivolto a: Gruppi musicali, cantanti e DJ. L’Amministrazione Comunale di Priolo Gargallo intende promuovere iniziative culturali, artistiche e turistiche capaci di coinvolgere l’intero contesto urbano e creare un’atmosfera di festa durante l’estate 2026.

Il sindaco Pippo Gianni e il vicesindaco Alessandro Biamonte invitano pertanto soggetti singoli, operatori culturali, società, ditte e fondazioni a presentare proposte artistiche di qualità da realizzarsi nel territorio comunale di Priolo. Le istanze dovranno essere presentate entro il 29 maggio 2026.

Le proposte pervenute non costituiscono impegno per l’Amministrazione Comunale, che procederà alla valutazione secondo le proprie esigenze organizzative e programmatiche. Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle manifestazioni di interesse sono contenute nel seguente Avviso pubblico.