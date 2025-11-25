Ultime news

1 minuto di lettura
Area Anticorruzione e Trasparenza

Etica pubblica, prassi amministrative e formazione: incontro tra Libero consorzio di Siracusa e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Poi la partecipazione al seminario formativo “Identità, Innovazione, Leadership – Verso un nuovo modello di Etica pubblica”, organizzato dal Comune di Melilli, durante il quale il Prof. Tufarelli ha portato un contributo di grande rilievo istituzionale

Poi la partecipazione al seminario formativo “Identità, Innovazione, Leadership – Verso un nuovo modello di Etica pubblica”, organizzato dal Comune di Melilli, durante il quale il Prof. Tufarelli ha portato un contributo di grande rilievo istituzionale

1 minuto di lettura

Nella giornata di ieri, negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Presidente Michelangelo Giansiracusa, assieme al vicepresidente Diego Giarratana e al comandante della Polizia Provinciale, Daniel Amato, ha ricevuto il Prof. Francesco Tufarelli, Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Area Anticorruzione e Trasparenza.

L’incontro è stato dedicato a un approfondimento sui temi dell’etica pubblica, delle prassi amministrative e della formazione, anche in relazione al rapporto tra amministrazione e politica, con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio di competenze dell’Ente.

Poi la partecipazione al seminario formativo “Identità, Innovazione, Leadership – Verso un nuovo modello di Etica pubblica”, organizzato dal Comune di Melilli, durante il quale il Prof. Tufarelli ha portato un contributo di grande rilievo istituzionale.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni