Etica pubblica, prassi amministrative e formazione: incontro tra Libero consorzio di Siracusa e Presidenza del Consiglio dei Ministri

Nella giornata di ieri, negli uffici del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, il Presidente Michelangelo Giansiracusa, assieme al vicepresidente Diego Giarratana e al comandante della Polizia Provinciale, Daniel Amato, ha ricevuto il Prof. Francesco Tufarelli, Direttore Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Area Anticorruzione e Trasparenza.

L’incontro è stato dedicato a un approfondimento sui temi dell’etica pubblica, delle prassi amministrative e della formazione, anche in relazione al rapporto tra amministrazione e politica, con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio di competenze dell’Ente.

Poi la partecipazione al seminario formativo “Identità, Innovazione, Leadership – Verso un nuovo modello di Etica pubblica”, organizzato dal Comune di Melilli, durante il quale il Prof. Tufarelli ha portato un contributo di grande rilievo istituzionale.