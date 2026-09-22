Etilometro e drug test, resoconto di una mattina con la PolStrada in autostrada a Siracusa

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Controlli a tappeto della Polizia Stradale questa mattina in un’area di servizio dell’autostrada siracusana, nell’ambito di un dispositivo speciale organizzato in occasione di due importanti ricorrenze europee: il Road Safety Day e la Settimana mondiale della mobilità sostenibile.

A spiegare le finalità dell’operazione è Francesco Giuffrida, comandante della Polizia Stradale di Siracusa: “Oggi, come capita anche in altre occasioni, abbiamo organizzato questo dispositivo speciale nell’ambito della campagna europea Road Safety Day. Ricordo anche che questa è la settimana mondiale della mobilità sostenibile. Il nostro obiettivo è quello di controllare più veicoli possibili, fare attività di prevenzione e naturalmente anche di repressione delle norme principali che sono causa di incidenti stradali, tra le quali l’uso del cellulare e il mancato uso della cintura di sicurezza”

Durante i controlli, gli automobilisti fermati vengono sottoposti anche a verifiche più approfondite. “In questa occasione l’utente viene sottoposto a controllo etilometrico, nonché a drug test, al fine di verificare l’assunzione di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti – spiega il comandante – Ricordo che sia per i conducenti professionali, ovvero coloro che svolgono attività di trasporto persone o trasporto merci, nonché per i neopatentati, la tolleranza in caso di tasso alcolemico è di zero”

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Giuffrida sottolinea la complessità logistica dell’operazione: “Questi controlli sono controlli impegnativi, è proprio una macchina organizzativa che si muove, ed è già ben rodata, perché comunque ci muoviamo sotto le direttive del nostro Compartimento Polizia Stradale di Catania. È un dispositivo abbastanza corposo, perché l’obiettivo è solo uno: quello che ci chiede anche l’Europa, di raggiungere incidenti zero nel 2030. Dobbiamo cercare in tutti i modi, tutti quanti, di fare squadra e rete al fine di raggiungere questo obiettivo”

Il comandante evidenzia come i controlli abbiano anche una funzione educativa: “Queste attività non hanno solo il fine di fare prevenzione alle persone, ma abbiamo notato che i vari conducenti che fermiamo per controllarli poi diventano come una forma di informazione, perché ci chiedono informazioni su quelle che sono le norme, sul controllo etilometrico, sul drug test, come funziona, quali sono e anche le conseguenze a cui si va incontro”

Alla domanda su quali siano le violazioni più frequenti riscontrate, Giuffrida non ha dubbi: “In numero maggiore sono sempre il mancato uso della cintura e soprattutto l’uso del cellulare durante la guida, che purtroppo oggi rappresenta la prima causa di incidente stradale: la distrazione. Purtroppo la distrazione ha superato anche quella che è la guida sotto gli effetti di sostanze alcoliche tra le cause di incidente stradale”