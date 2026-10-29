Etna, allerta aeronautica passa al rosso per emissione di cenere

Attualità · Vulcano

Il codice di allerta per l’aviazione sull’Etna passa da arancione a rosso a causa di una debole emissione di cenere vulcanica ancora in corso.

È quanto emerge dall’ultimo Volcano observatory notice for aviation, l’avviso per il traffico aereo emesso questa mattina dall’Osservatorio etneo dell’Ingv.

La nube vulcanica raggiunge un’altezza stimata di circa 4 chilometri sul livello del mare e si sposta verso sud-est. Il fenomeno è monitorato attraverso le telecamere di sorveglianza visiva e termica. La presenza di cenere è confermata anche dal Vaac di Tolosa, il centro di riferimento per il monitoraggio delle nubi vulcaniche per l’aviazione. Al momento non vengono segnalate criticità per le operazioni di volo all’aeroporto di Catania.

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Fonte: Ansa.it