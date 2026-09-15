Etna, ancora stop ai voli fino alle 22

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A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, Sac annuncia che all’Aeroporto di Catania è stata prorogata la chiusura del settore B3 e C1, con conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 22.

I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

Secondo Italiarimborso la giornata di ieri è stata tra le più critiche dello scalo etneo, già colpito dalla recente chiusura dell’aeroporto per il medesimo motivo dal 7 al 17 agosto e il 6 e 7 luglio. La progressiva riduzione della capacità operativa ha generato una catena di disservizi che ha coinvolto migliaia di viaggiatori. Sarebbero circa 20mila passeggeri che hanno subito un disservizio tra riprogrammazioni, dirottamenti e cancellazioni. In totale 152 voli sono stati coinvolti:

-82 cancellati (54 in partenza e 28 in arrivo);-70 tra dirottati e riprogrammati di cui 53 dirottati verso altriscali: Palermo (30), Comiso (12), Trapani (10) e Bari (1).

A questi numeri si aggiungono i voli bloccati questa mattina e quelli che verranno coinvolti nel corso della giornata. “In questo contesto è importante ricordare che l’eruzione vulcanica – si legge in una nota di Italiarimborso – rientra tra le circostanze eccezionali previste dal Regolamento Europeo 261/2004. Non è prevista la compensazione pecuniaria. La tutela del passeggero, però, non si esaurisce qui. In caso di cancellazione, il viaggiatore può richiedere il rimborso del biglietto. La compagnia deve inoltre garantire assistenza a chi non è potuto partire da Catania. Quando l’assistenza non è adeguata, il passeggero ha diritto al rimborso delle spese ottenute per raggiungere comunque la destinazione finale, purché ragionevoli e documentate. Un diritto spesso sottovalutato, ma fondamentale in giornate come questa, in cui la riprotezione può essere fissata nei giorni successivi o risultare incompatibile con le esigenze del viaggiatore. Lo stesso principio vale per i voli operati ma dirottati su altri scali. La compagnia deve garantire il completamento del viaggio da e per Catania. Se un volo è stato dirottato, ad esempio, a Palermo o Comiso, la compagnia deve provvedere al trasferimento del passeggero fino a Catania a proprio spese. In caso contrario, il viaggiatore può organizzarsi autonomamente, ad esempio attraverso un taxi, e chiedere il rimborso successivo, sempre con spese ragionevoli e documentate.”