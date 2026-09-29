Etna, cambia ancora il livello di allerta: l’aeroporto di Catania riapre

Attualità · Aggiornamento

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Nuovo cambio di scenario sull’Etna e conseguenze immediate per il traffico aereo. Alle 9.51 l’Osservatorio etneo dell’Ingv ha emesso un nuovo Vona, riportando il codice di allerta per l’aviazione da rosso ad arancione.

Il declassamento ha consentito la riapertura dello spazio aereo dell’aeroporto di Catania, con la conseguente revoca della sospensione dei voli in arrivo e in partenza. Lo scalo “Vincenzo Bellini” è quindi nuovamente operativo.

Il nuovo bollettino segnala una debole emissione di cenere ancora in corso, con una nube diluita rilevata dalle telecamere di sorveglianza visiva e termica dell’Osservatorio. Al momento non sono disponibili indicazioni sull’altezza raggiunta dalla nube né sulla direzione di dispersione.

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Il nuovo avviso arriva poco più di due ore dopo quello delle 7.25, quando l’Ingv aveva innalzato nuovamente il codice a rosso, segnalando una nube di cenere stimata fino a circa 4 chilometri sul livello del mare e diretta verso sud.

Nella serata di ieri il livello era stato invece riportato ad arancione. Nel giro di meno di 24 ore, dunque, il codice è passato dall’arancione al rosso e nuovamente all’arancione.

La situazione aveva portato questa mattina la Sac, società che gestisce Fontanarossa, a disporre la chiusura dello spazio aereo B3 e la sospensione dei voli fino alle 15. Il provvedimento è stato successivamente revocato dopo il nuovo aggiornamento dell’Ingv.

L’Osservatorio etneo continuerà a monitorare l’attività del vulcano. Un nuovo Vona sarà emesso in caso di variazioni significative delle condizioni o di un ulteriore cambiamento del codice colore.