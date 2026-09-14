Etna, ci risiamo: sospesi i voli all’aeroporto di Catania

L’attività eruttiva dell’Etna torna a condizionare l’operatività dell’aeroporto di Catania. A seguito della situazione sul vulcano, è stata disposta la chiusura dello spazio aereo corrispondente ai settori C1 e B3.
Sono quindi sospese, fino alle 22 di oggi, 14 settembre, le attività di volo in arrivo e in partenza dallo scalo etneo.
L’aeroporto invita i passeggeri a verificare con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. La situazione resta in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.