Etna, è ancora passione: voli sospesi fino alle di 10 domani

Attualità · Trasporti

La nube di cenere dell’Etna continua a condizionare l’operatività dell’aeroporto di Catania. La SAC, società che gestisce lo scalo etneo, ha comunicato questa sera la proroga della chiusura dei settori di spazio aereo B3 e C1.

A causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera, le operazioni di volo all’aeroporto di Catania sono state sospese fino alle ore 10 di domani, martedì 15 settembre. Il provvedimento riguarda sia gli arrivi sia le partenze e potrebbe comportare ulteriori ritardi, cancellazioni o modifiche alla programmazione dei voli.

La SAC invita i passeggeri a verificare con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto. La situazione resta legata all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle condizioni della nube vulcanica. Sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.