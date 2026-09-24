Etna e cenere, aperto uno spazio aereo: tornano 10 gli arrivi ogni ora a Catania

Nucleo di coordinamento operativo (Nco), organismo di coordinamento che gestisce il flusso dei voli e la sicurezza dello spazio aereo in situazioni di emergenza, ha disposto il ritorno a 10 atterraggi l’ora all’aeroporto di Catania, a fronte dei cinque previsti prima.
Il provvedimento, in vigore fino a mezzogiorno di domani, fa seguito all’apertura di uno spazio aereo, il B2, sul vulcano che continua nella sua attività di emissione di cenere.
Nello scalo internazionale Vincenzo Bellini, rimasto sempre operativo, si registra qualche ritardo negli arrivi, un volo dirottato a Palermo, il 6H00331 di Israir proveniente da Tel Aviv, e uno cancellato, il Transavia France TO03808 proveniente da Parigi Orly.
L’attività dell’Etna è monitorata dall’Ingv Osservatorio etneo di Catania che alle 7 di stamattina ha emesso un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro. Il tremore, il dato che valuta il grado di energia di risalita del magma nell’edificio vulcanico, staziona ancora su valori medio-bassi.
Fonte: Ansa.it