Etna e cenere, restrizione per gli arrivi all’aeroporto di Catania

Attualità · Vulcano

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L’intensa attività con emissione di cenere in corso ai crateri sommitali dell’Etna, che ha generato una nube eruttiva alta 4 chilometri, ha portato un’ulteriore restrizione negli atterraggi all’aeroporto di Catania che dalle 13.30 sono passati da dieci a cinque l’ora, fino alle 21.

A pieno regime nello scalo possono arrivare dodici voli ogni sessanta minuti. L’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini, con le restrizioni adottate, resta comunque operativo L’attività dell’Etna è monitorata dall’Ingv Osservatorio etneo di Catania che alle 7 di stamattina ha emesso un avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), di colore rosso, il più alto grado di allerta su una scala di quattro. Il tremore, il dato che valuta il grado di energia di risalita del magma nell’edificio vulcanico, staziona ancora su valori medio-bassi.

Fonte: ansa.it