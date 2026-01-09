Etna in attività, chiusa la Mareneve per motivi di sicurezza

A seguito dell’intensificazione dell’attività vulcanica dell’Etna, è stata disposta la chiusura immediata della Strada provinciale Trazzera Mareneve nel tratto compreso tra l’intersezione con la S.p. 59/I e la direzione del Rifugio Citelli. Il provvedimento è stato adottato per motivi di sicurezza pubblica, alla luce dell’evoluzione del fenomeno eruttivo.

L’ordinanza, emanata dalla Città metropolitana di Catania lo scorso 6 gennaio e pubblicata il 7 gennaio, prevede il divieto assoluto di transito e di sosta per tutti i veicoli e per i pedoni. L’accesso alla zona è consentito esclusivamente al personale autorizzato, tra cui guide alpine e vulcanologiche, operatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), forze dell’ordine e soccorso alpino del CNSAS.

Lungo il tratto interessato sono già stati installati i segnali di sicurezza per informare cittadini ed escursionisti della chiusura. La misura resterà in vigore fino a nuovo avviso e sarà rivalutata in base all’evoluzione dell’attività vulcanica, che – sottolineano le autorità – è per sua natura dinamica e imprevedibile.

Il provvedimento è stato trasmesso alla Prefettura di Catania, ai Comandi provinciali dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Polizia Provinciale, oltre che ai sindaci dei comuni di Milo, Sant’Alfio, Zafferana Etnea e Linguaglossa. Per i trasgressori sono previste sanzioni secondo quanto stabilito dal Codice della Strada.

Le autorità raccomandano la massima prudenza e invitano la popolazione a rispettare le disposizioni in vigore per garantire la sicurezza pubblica.