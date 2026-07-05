Etna in attività, traffico aereo ridotto e settore B2 chiuso

A seguito della nuova fase di attività eruttiva dell’Etna registrata nella mattinata di domenica 5 luglio, le autorità aeroportuali hanno disposto una serie di misure precauzionali per la gestione del traffico aereo.

In particolare, è stata disposta la chiusura del settore B2 dello spazio aereo e la riduzione degli arrivi a un massimo di cinque voli all’ora fino alle 21 ora locale. La decisione è stata presa per garantire la sicurezza delle operazioni in un contesto di possibile presenza di cenere vulcanica in atmosfera.

I passeggeri sono stati invitati a verificare lo stato del proprio volo direttamente con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, al fine di evitare disagi e attese. La situazione è in costante monitoraggio da parte delle autorità competenti e sono attesi ulteriori aggiornamenti nel corso della giornata.