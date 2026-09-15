Etna, prorogata la sospensione dei voli a Catania: aeroporto chiuso fino alle 14:30

Attualità · l'aggiornamento

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Prosegue l’emergenza legata all’attività dell’Etna e alle conseguenze sul traffico aereo. A causa della persistente emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura dei settori B3 e C1 dello spazio aereo che interessa lo scalo etneo.

La decisione comporta il prolungamento della sospensione delle operazioni di volo all’aeroporto di Catania fino alle 14:30 di oggi, secondo quanto comunicato nell’ultimo aggiornamento diffuso alle 9:30.

La situazione resta in costante monitoraggio da parte delle autorità competenti e dell’Unità di crisi dell’aeroporto, che valuteranno eventuali ulteriori provvedimenti in base all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle condizioni atmosferiche.

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Ai passeggeri è raccomandato di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto, al fine di evitare disagi e spostamenti non necessari.