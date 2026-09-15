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Etna, prorogata la sospensione dei voli a Catania: aeroporto chiuso fino alle 14:30

di Oriana Gionfriddo ·
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Aeroporto Catania

Prosegue l’emergenza legata all’attività dell’Etna e alle conseguenze sul traffico aereo. A causa della persistente emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata prorogata la chiusura dei settori B3 e C1 dello spazio aereo che interessa lo scalo etneo.

La decisione comporta il prolungamento della sospensione delle operazioni di volo all’aeroporto di Catania fino alle 14:30 di oggi, secondo quanto comunicato nell’ultimo aggiornamento diffuso alle 9:30.

La situazione resta in costante monitoraggio da parte delle autorità competenti e dell’Unità di crisi dell’aeroporto, che valuteranno eventuali ulteriori provvedimenti in base all’evoluzione dell’attività vulcanica e alle condizioni atmosferiche.

Ai passeggeri è raccomandato di verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di raggiungere l’aeroporto, al fine di evitare disagi e spostamenti non necessari.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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