Etna, riaperti i settori B3 e C1: riprendono i voli a Catania

Rientra l’emergenza legata alla presenza di cenere vulcanica nell’atmosfera. Dopo il passaggio dello stato di allerta per l’attività dell’Etna da rosso ad arancione, è stata disposta la riapertura dei settori B3 e C1 dello spazio aereo.
La decisione consente il ripristino immediato delle operazioni di volo, sia in partenza sia in arrivo, all’aeroporto di Catania.
La riapertura arriva dopo le limitazioni imposte nelle scorse ore a causa dell’attività vulcanica e della conseguente presenza di cenere in quota, che aveva determinato la sospensione dei voli.
I passeggeri sono invitati a verificare con la propria compagnia aerea lo stato del volo prima di recarsi in aeroporto, poiché eventuali ritardi o modifiche operative potrebbero ancora verificarsi.