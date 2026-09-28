Etna, voli per Catania dirottati a Palermo: Trenitalia aggiunge posti sui treni

Attualità · trasporti

L’attività dell’Etna continua a creare disagi al traffico aereo e molti voli diretti a Catania vengono dirottati all’aeroporto di Palermo. Per aiutare i passeggeri a raggiungere la loro destinazione, Trenitalia, d’intesa con il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha aumentato i posti sui treni ordinari tra Palermo e Catania.

Chi atterra a Palermo e deve raggiungere Catania ha cinque treni durante la giornata, con circa tre ore di viaggio:

-treno 5506, parte alle 7.31 e arriva alle 10.29 (572 posti);

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-treno 5508, parte alle 9.31 e arriva alle 12.28 (572 posti);

-treno 5510, parte alle 13.31 e arriva alle 16.28 (572 posti);

-treno 5512, parte alle 15.31 e arriva alle 18.28 (525 posti);

-treno 5520, parte alle 17.31 e arriva alle 20.28 (572 posti).

I posti sono stati aumentati anche nella direzione opposta, per chi da Catania deve raggiungere Palermo per prendere un volo. Il primo treno è il 5501, che parte alle 5 e arriva alle 7.59 con 286 posti. Seguono il 5503 delle 7.32 (arrivo alle 10.29) e il 5491 delle 9.32 (arrivo alle 12.29). Nel pomeriggio ci sono il 5511 delle 13.32, il 5513 delle 15.32 e il 5519 delle 17.32, che arrivano a Palermo rispettivamente alle 16.29, alle 18.29 e alle 20.29. Queste corse offrono tra 525 e 572 posti ciascuna.

Prima di mettersi in viaggio, Trenitalia raccomanda di controllare sui canali ufficiali o all’helpdesk in aeroporto se ci sono biglietti disponibili e se le corse sono regolari.