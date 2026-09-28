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Etna, voli per Catania dirottati a Palermo: Trenitalia aggiunge posti sui treni

di Oriana Gionfriddo ·
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Aeroporto Catania

L’attività dell’Etna continua a creare disagi al traffico aereo e molti voli diretti a Catania vengono dirottati all’aeroporto di Palermo. Per aiutare i passeggeri a raggiungere la loro destinazione, Trenitalia, d’intesa con il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ha aumentato i posti sui treni ordinari tra Palermo e Catania.

Chi atterra a Palermo e deve raggiungere Catania ha cinque treni durante la giornata, con circa tre ore di viaggio:

-treno 5506, parte alle 7.31 e arriva alle 10.29 (572 posti);

-treno 5508, parte alle 9.31 e arriva alle 12.28 (572 posti);

-treno 5510, parte alle 13.31 e arriva alle 16.28 (572 posti);

-treno 5512, parte alle 15.31 e arriva alle 18.28 (525 posti);

-treno 5520, parte alle 17.31 e arriva alle 20.28 (572 posti).

I posti sono stati aumentati anche nella direzione opposta, per chi da Catania deve raggiungere Palermo per prendere un volo. Il primo treno è il 5501, che parte alle 5 e arriva alle 7.59 con 286 posti. Seguono il 5503 delle 7.32 (arrivo alle 10.29) e il 5491 delle 9.32 (arrivo alle 12.29). Nel pomeriggio ci sono il 5511 delle 13.32, il 5513 delle 15.32 e il 5519 delle 17.32, che arrivano a Palermo rispettivamente alle 16.29, alle 18.29 e alle 20.29. Queste corse offrono tra 525 e 572 posti ciascuna.

Prima di mettersi in viaggio, Trenitalia raccomanda di controllare sui canali ufficiali o all’helpdesk in aeroporto se ci sono biglietti disponibili e se le corse sono regolari.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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