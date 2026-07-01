Etnaland, “doccia fredda” ufficiale: il parco non aprirà i cancelli nel 2026

Etnaland rimarrà chiuso per l’intera stagione 2026. L’annuncio, arrivato tramite i canali social ufficiali dell’azienda, segna una battuta d’arresto storica per una struttura che da oltre quarant’anni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie dell’isola.

Alla base della sofferta decisione c’è una complessa vicenda legale che ha portato al sequestro preventivo della struttura. Le autorità hanno avviato una serie di accertamenti relativi alle modalità di gestione di alcune attività aziendali. La direzione del parco ha tenuto a precisare con forza che tali indagini non riguardano in alcun modo la sicurezza degli utenti o dei lavoratori, rassicurando il pubblico sull’integrità tecnica e operativa delle attrazioni.

Nonostante la proprietà dichiari di aver collaborato attivamente con gli inquirenti fin dal primo momento, fornendo ogni elemento utile alle verifiche, i tempi della giustizia si sono scontrati con quelli necessari alla macchina organizzativa del parco. La preparazione di una stagione richiede infatti mesi di manutenzioni, verifiche tecniche e formazione del personale. Secondo quanto comunicato, anche se la struttura venisse dissequestrata nell’immediato, non ci sarebbe più il tempo materiale per garantire gli elevati standard di qualità e sicurezza che il parco impone per la propria apertura.

Il dispiacere espresso dai vertici di Etnaland non riguarda solo la mancata attività economica della proprietà, ma si estende all’intero indotto siciliano. La chiusura stagionale pesa come un macigno su centinaia di lavoratori e sulle loro famiglie, oltre che sulle numerose imprese partner che collaborano stabilmente con il parco.

“Etnaland fa parte della vita della Sicilia da oltre quarant’anni”, si legge nella nota, che si chiude con un amaro “arrivederci a presto”, lasciando la speranza che, risolte le pendenze burocratiche e giudiziarie, i motori delle attrazioni possano tornare a girare nel 2027.