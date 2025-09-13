Eurialo campione d’Italia Aics under 14 , l’abbraccio delle “sorelle maggiori” del Melilli Volley

Lacrime di gioia domenica scorsa, entusiasmo contenuto ma contagioso, ieri pomeriggio. Momento autocelebrativo per le ragazze di under 14 e under 16 dell’Eurialo Volley Siracusa, che hanno seguito l’allenamento della prima squadra al Pala Melilli per poi consegnare i trofei vinti a Milano Marittima e a Cervia (rispettivamente un titolo di campione e di vicecampione d’Italia Aics di pallavolo femminile) al presidente Luigi Distefano e al suo secondo Salvo Corso.

Per il massimo dirigente anche una targa, conferita dai capitani Chiara Fava ed Emanuela Paletta, per la “presenza, la passione e il supporto – è quanto riportato – fondamentali per realizzare i nostri sogni e raggiungere i nostri successi nella vita”.

Così dunque le due selezioni aretusee, che hanno fatto la storia dell’Eurialo, hanno voluto ringraziare Distefano e Corso, guide sagge e lungimiranti di un sodalizio che investe tanto anche sul settore giovanile. Il vivaio cresce e i risultati ne sono una testimonianza lampante.

Dopo essersi allenate a Siracusa, le ragazze si sono recate a Melilli per seguire il lavoro sul campo della prima squadra, che parteciperà al campionato di serie B2, al via l’11 ottobre prossimo. Con loro, i tecnici Raffaele Moscuzza, Enzo De Luca, Sibilla Zampollini e Nuccia Fava e il dirigente accompagnatore Rosario Carpinteri.

Tanti i genitori presenti. In chiusura, la foto di rito e la degustazione di pasticcini e bignè e la promessa di essere presenti in tribuna al PalaMelilli per il trofeo “Terrazza degli Iblei” in programma sabato 20 settembre e per tutte le gare casalinghe di campionato di Raffaella Minervini e compagne.