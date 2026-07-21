Europa Verde a Siracusa: ambiente e campo progressista al centro del confronto

Politica · L'incontro

Sono stati diversi i temi trattati durante l’incontro che si è svolto a Siracusa alla presenza di Fiorella Zabatta, coportavoce nazionale di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra. Organizzato da Salvo La Delfa, coportavoce provinciale, l’appuntamento ha visto non solo la partecipazione di diversi esponenti dei Verdi siracusani (Paolo Pantano, Enrico Giuliano, Giulio Landolina) ma anche di esponenti cittadini dei partiti del campo progressista (per Sinistra Italiana, Fulvio Di Gregorio, per Contro Corrente, Michele Mangiafico, per il Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Mirabella). Presenti delegazioni di iscritti dei comuni di Avola, Noto, Palazzolo e Siracusa.

Sono stati posti durante l’incontro pubblico temi di valenza locale e nazionale. In particolare, si è parlato di ristrutturazione degli edifici e di efficientamento energetico, dell’istituzione del parco degli Iblei, delle norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani ( legge 10 del 2013), delle questioni ambientali del territorio e dell’inquinamento dell’aria e delle sostanze odorigene provenienti dal polo petrolchimico, del problema della gestione dei rifiuti, della crisi occupazionale, della questione dell’ex Idroscalo “De Filippis” di via Elorina, della istituzione della riserva terrestre del Plemmirio, dell’erosione delle coste, dei cambiamenti climatici, dei danni causati dagli eventi estremi, dei problemi che affliggono l’agricoltura del nostro territorio, tra cui la cronica mancanza di acqua, della necessità di coniugare occupazione e difesa dell’ambiente in una transizione ecologica ormai necessaria e fondamentale, della questione giovanile, del passaggio degli elettrodotti in zone da tutelare, della centrale Enel di Palazzolo, della presenza della mafia all’interno delle Istituzioni e della classifica de Il sole 24 ore che vede la provincia di Siracusa agli ultimi posti.

Fiorella Zabatta ha sottolineato la necessità di un lavoro sinergico tra i partiti e le associazioni del territorio. Ha evidenziato che per la risoluzione delle problematiche territoriali e nazionali poste è necessaria una intensa cooperazione tra gli stakeholder coinvolti. Ha, inoltre, messo in rilievo il notevole interesse che la proposta politica di Alleanza Verdi e Sinistra sta riscuotendo a livello nazionale, e l’impegno costante degli esponenti nazionali nei confronti dei territori. Particolare attenzione è stata posta da parte della coportavoce nazionale sulla partecipazione delle donne nella vita politica e all’interno dei partiti e sulla necessità di dare maggiori opportunità ai nostri giovani per evitare il crescente senso di sfiducia nei confronti del futuro.