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Il terzo in Sicilia

Europe Direct apre a Siracusa: il centro sarà ospitato dalla Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia

La rete rappresenta uno dei principali strumenti di informazione locale della Commissione Europea

La rete rappresenta uno dei principali strumenti di informazione locale della Commissione Europea

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Lo sportello Europe Direct arriva a Siracusa: la rete degli uffici della Commissione Europea apre un nuovo punto di contatto nel sud-est della Sicilia, ospitato dalla Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia.

La rete rappresenta uno dei principali strumenti di informazione locale della Commissione Europea, con centri ad accesso libero e gratuito che offrono a cittadini, giovani, imprese e organizzazioni informazioni sull’Unione Europea e su come le politiche europee incidono sulla vita quotidiana, nonché opportunità di sostegno finanziario per ricerca, mobilità per studio e lavoro, impresa e innovazione.

Nei prossimi anni i centri Europe Direct diventeranno sempre più riferimenti sul territorio per il dialogo sull’Europa, creando spazi di incontro, discussione e confronto attraverso format partecipativi e dibattiti pubblici, contribuendo a rafforzare la partecipazione democratica e il senso di appartenenza al progetto europeo. “Per noi è un onore essere selezionati come punto di rappresentanza locale delle Istituzioni Comunitarie – sottolinea Andrea Corso, presidente della Fondazione Archimede -. La nostra vocazione alla formazione di eccellenza si rafforza ampliando lo sguardo oltre confine e traendo linee di indirizzo direttamente dai vertici della politica comunitaria. L’ambito tecnologico dei beni culturali e del turismo che la Fondazione promuove nell’ambito della formazione terziaria superiore sono leve di primo piano della politica comunitaria”.

Per il periodo 2026-2030, la rete Europe Direct conta 400 centri dislocati nei 27 stati membri, di cui 85 in Italia e 3 in Sicilia con Trapani e Palermo oltre a Siracusa. I centri Europe Direct sono ospitati da partner locali di fiducia, tra cui autorità pubbliche, università e organizzazioni della società civile, che svolgono un ruolo fondamentale nel collegare le istituzioni europee con i territori e i cittadini. “In un contesto europeo in cui la partecipazione civica e la qualità del dibattito democratico sono sempre più centrali, la rete Europe Direct continuerà a rappresentare un ponte tra l’UE e i cittadini, contribuendo a rendere l’Europa più vicina, comprensibile e partecipata – aggiunge Renata Giunta, manager del centro siracusano -. Gli incontri, a Roma e Bruxelles, delle scorse settimane hanno aperto nuove opportunità per i giovani e le imprese del sud est siciliano, che adesso possono usufruire di uno spazio nuovo e attivo per far sentire anche la loro voce in Europa”.

Lo sportello è disponibile sia in modalità fisica sia digitale. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo info@auropedirectsudestsicilia.eu


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