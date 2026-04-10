Europe Direct apre a Siracusa: il centro sarà ospitato dalla Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia

Lo sportello Europe Direct arriva a Siracusa: la rete degli uffici della Commissione Europea apre un nuovo punto di contatto nel sud-est della Sicilia, ospitato dalla Fondazione Archimede ITS Academy Turismo Sicilia.

La rete rappresenta uno dei principali strumenti di informazione locale della Commissione Europea, con centri ad accesso libero e gratuito che offrono a cittadini, giovani, imprese e organizzazioni informazioni sull’Unione Europea e su come le politiche europee incidono sulla vita quotidiana, nonché opportunità di sostegno finanziario per ricerca, mobilità per studio e lavoro, impresa e innovazione.

Nei prossimi anni i centri Europe Direct diventeranno sempre più riferimenti sul territorio per il dialogo sull’Europa, creando spazi di incontro, discussione e confronto attraverso format partecipativi e dibattiti pubblici, contribuendo a rafforzare la partecipazione democratica e il senso di appartenenza al progetto europeo. “Per noi è un onore essere selezionati come punto di rappresentanza locale delle Istituzioni Comunitarie – sottolinea Andrea Corso, presidente della Fondazione Archimede -. La nostra vocazione alla formazione di eccellenza si rafforza ampliando lo sguardo oltre confine e traendo linee di indirizzo direttamente dai vertici della politica comunitaria. L’ambito tecnologico dei beni culturali e del turismo che la Fondazione promuove nell’ambito della formazione terziaria superiore sono leve di primo piano della politica comunitaria”.

Per il periodo 2026-2030, la rete Europe Direct conta 400 centri dislocati nei 27 stati membri, di cui 85 in Italia e 3 in Sicilia con Trapani e Palermo oltre a Siracusa. I centri Europe Direct sono ospitati da partner locali di fiducia, tra cui autorità pubbliche, università e organizzazioni della società civile, che svolgono un ruolo fondamentale nel collegare le istituzioni europee con i territori e i cittadini. “In un contesto europeo in cui la partecipazione civica e la qualità del dibattito democratico sono sempre più centrali, la rete Europe Direct continuerà a rappresentare un ponte tra l’UE e i cittadini, contribuendo a rendere l’Europa più vicina, comprensibile e partecipata – aggiunge Renata Giunta, manager del centro siracusano -. Gli incontri, a Roma e Bruxelles, delle scorse settimane hanno aperto nuove opportunità per i giovani e le imprese del sud est siciliano, che adesso possono usufruire di uno spazio nuovo e attivo per far sentire anche la loro voce in Europa”.

Lo sportello è disponibile sia in modalità fisica sia digitale. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria all’indirizzo info@auropedirectsudestsicilia.eu