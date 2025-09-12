European Mobility Week: dal 16 al 22 settembre Eco Move Pass su bus Sais a 5 euro

Il Comune di Siracusa e la Sais Autolinee partecipano alla European Mobility Week 2025, iniziativa europea dedicata alla promozione di una mobilità sostenibile, inclusiva e innovativa, attraverso l’Eco Move Pass. Dopo il successo dello scorso anno, l’esperienza viene rinnovata con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili soluzioni di trasporto pubblico, ecologiche e digitali. Nel 2024 il Pass, approvato come Mobility Action nell’ambito della European Mobility Week, aveva riscosso grande apprezzamento tra cittadini e visitatori, grazie alla convenienza e alla praticità di un sistema interamente digitale.

L’Eco Move Pass è un biglietto unico che consente viaggi illimitati per un’intera settimana, dal 16 al 22 settembre, sulle linee urbane della città. Con un costo di soli 5 euro, quindi meno di 1 euro al giorno, rappresenta una soluzione conveniente e green per muoversi in città, riducendo traffico ed emissioni. È rivolto sia ai residenti che ai visitatori che desiderano scoprire il territorio in maniera comoda ed ecologica. Il Pass è disponibile esclusivamente in formato digitale, ed è acquistabile tramite sito o app dedicate. Questa scelta elimina lo spreco di carta e rende l’acquisto semplice e immediato: bastano pochi clic per ricevere il biglietto direttamente sul proprio smartphone, da mostrare a bordo tramite QR code.

Il tema scelto dalla Commissione Europea per l’edizione 2025 è “Mobility for Everyone”, con particolare attenzione all’inclusività e alla possibilità per tutti di spostarsi senza barriere. L’obiettivo è promuovere un modello di mobilità sostenibile, accessibile e innovativo, contribuendo a città più vivibili e rispettose dell’ambiente.

La European Mobility Week 2025 è un’occasione per sensibilizzare sull’importanza di spostamenti più sostenibili e inclusivi. Il Comune di Siracusa invita cittadini e turisti ad aderire a questo percorso, ricordando che “Muoversi bene significa muoversi insieme, costruendo città più vivibili e rispettose dell’ambiente”.