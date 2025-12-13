Evade dai domiciliari: denunciato un 40enne a Priolo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Siracusa hanno denunciato un 40enne per evasione dagli arresti domiciliari.
L’uomo, con precedenti penali e di polizia, sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a Priolo Gargallo, mercoledì pomeriggio, all’atto del controllo da parte dei Carabinieri, non è stato trovato in casa.
Nella circostanza, la “gazzella” dei Carabinieri, dopo aver ricevuto dalla Centrale Operativa l’allarme generato dal dispositivo elettronico, si è recata tempestivamente nell’abitazione, constatando che il 40enne si era allontanato senza giustificato motivo.
