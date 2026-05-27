Evaluna Siracusa: una nuova luce per le vittime di violenza e la sfida della “Violenza 2.0”

Sulle orme dell’esperienza maturata dall’associazione Evaluna di Messina fin dal 2003, nasce nel gennaio del 2026 Evaluna Siracusa Aps. L’associazione è frutto dell’iniziativa di un gruppo di donne professioniste che hanno scelto di mettere le proprie competenze a disposizione di chi vive situazioni di particolare vulnerabilità. Il motto dell’associazione, “Il coraggio di rinascere – Non sei sola”, racchiude l’essenza di un progetto che non si limita all’assistenza immediata ma punta a percorsi concreti di autonomia. Tra i servizi offerti figurano: ascolto e accoglienza; Supporto psicologico; Consulenza legale; Orientamento ai servizi del territorio.

Evaluna Siracusa crede fermamente nell’importanza di intervenire anche sugli autori di violenza (CUAV), attivando percorsi psicoeducativi volti a interrompere i cicli patologici di maltrattamento.

Uno dei tratti distintivi dell’associazione è l’attenzione verso quella che viene definita “Violenza 2.0”. Si tratta di interventi mirati a persone che vivono già una condizione di specifica fragilità e che richiedono una consapevolezza specialistica. Nello specifico, Evaluna interviene in casi di violenza sulle persone migranti; violenza sulle persone affette da malattia; violenza su minori e violenza istituzionale.

Per garantire una risposta capillare, l’associazione ha attivato diversi sportelli di ascolto: Siracusa:, via Arno 4 (Martedì 9-12). Palazzolo Acreide nei locali del Comune (Lunedì 15-18). Canicattini Bagni in via Principessa Jolanda 51 (venerdì 15 – 18).

L’attività dell’associazione verrà presentata ufficialmente alla città domenica 7 giugno 2026 alle 18 all’Urban Center di Siracusa. L’incontro, moderato dal giornalista Luca Signorelli, vedrà la partecipazione speciale di Angela Nobile, Chiara e Barbara Catera.

L’evento rappresenta un momento fondamentale per conoscere da vicino le operatrici e le modalità di intervento di una realtà che si propone come punto di riferimento essenziale per la tutela dei diritti umani e la lotta ad ogni forma di abuso.