Eventi estivi a Siracusa. Cavallaro (FdI): “la programmazione non si dichiara. Si fa”

“Cultura e turismo non possono essere ridotti a una pratica amministrativa da chiudere in fretta. L’Avviso pubblicato dal Comune, con scadenza al 30 aprile, arriva quando la stagione estiva è ormai alle porte. Questo significa comprimere in poche settimane selezione, affidamenti e organizzazione degli eventi. Non è programmazione: è rincorsa. Eppure negli atti si richiama il DUP 2026-2028, cioè lo strumento di programmazione approvato dal Consiglio comunale. Ed è proprio qui il punto: se parliamo di programmazione, allora chi quella programmazione l’ha votata non può essere completamente escluso nella fase attuativa”. Per il secondo anno consecutivo, il settore Cultura e turismo del Comune di Siracusa ha pubblicato un bando per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse a organizzare per l’Ente eventi artistico-culturali, ma il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, non condivide questo modo di muoversi da parte dell’amministrazione.

L’avviso è stato pubblicato ieri sul sito istituzionale (www.comune.siracusa.it) e le istanze devono essere presentate entro le 14 del del 30 aprile, esclusivamente via Pec all’indirizzo: politicheculturali@comune.siracusa.legalmail.it; occorre riportare tutte le informazioni richieste (costi, attività di comunicazione, piano finanziario, curriculum ecc…) e specificare se si tratta di proposte di spettacolo per l’Estate Aretusea 2026 o per il Natale Aretuseo 2026, una per ciascun periodo.

L’obiettivo è di realizzare un articolato programma di eventi per potenziare l’offerta culturale e turistica del territorio, attraverso una strategia coordinata e aperta a cittadini e turisti. Gli eventi potranno avere la finalità di promuovere le specificità locali, incentivando la riscoperta della cultura dell’ospitalità, delle tradizioni, delle feste popolari e degli elementi che rendono peculiare e irripetibile tutta la città, dal centro storico alle aree periferiche, alle frazioni di Cassibile e Belvedere. Il proposito, infatti, non è solo di creare momenti di intrattenimento ma anche di favorire la conoscenza e la socializzazione.

Le proposte saranno valutate da una commissione (formata dal dirigente e dai funzionari del settore) tenendo conto della loro capacità di contribuire alla visibilità, alla valorizzazione e alla fruibilità del territorio comunale, con particolare attenzione alla qualità, all’originalità e all’esclusività dell’offerta artistico-culturale, alla localizzazione della proposta, al prezzo in relazione al valore artistico, alle competenze e alle esperienze pregresse del proponente.

“Sia chiaro: non è una invasione su gare, bandi o competenze degli uffici – sottolinea Cavallaro -. Gli affidamenti restano, giustamente, in capo alla struttura amministrativa. Ma quando le scelte riguardano cultura, turismo, identità della città, è legittimo – anzi doveroso – chiedere un momento di condivisione politica. Un confronto serio, anche attraverso la Commissione consiliare competente, senza rallentare l’azione amministrativa ma qualificandola. Perché qui non si tratta solo di “scegliere eventi”. Si tratta di decidere che immagine di Siracusa vogliamo costruire e raccontare. Per questo rivolgo un appello al sindaco di Siracusa, nella sua veste di assessore alla Cultura: si apra a un coinvolgimento della politica, anche attraverso la Commissione consiliare Cultura, su scelte che non sono neutre ma incidono sull’identità e sul futuro della città. Ho trasmesso al presidente della Seconda Commissione Cultura Gianni Boscarino, un apposito ordine del giorno per l’audizione del dirigente del settore, al fine di avviare un confronto sul tema della necessaria condivisione con la politica, quantomeno attraverso la Commissione competente. Siracusa ha bisogno di visione, metodo e rispetto dei ruoli. La programmazione non si dichiara. Si fa”.