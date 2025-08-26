Eventi in preparazione al 72° Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa

Con la Santa Messa e il Rito della Benedizione del Cotone, presieduta dall’Arcivescovo di Siracusa Mons. Francesco Lomanto, sono entrati nel vivo le celebrazioni del 72mo Anniversario della Lacrimazione della Madonna a Siracusa.
Oggi, 26 agosto 2025 a partire dalle 19.30, si terra l’ormai la consueta attività “Pedalando nella Storia con Maria”. Una “rievocazione” del percorso fatto da Angelo Iannuso con il Quadretto. L’evento, in collaborazione con la Kairos, prevede il seguente programma:
Raduno alle 19.30 sotto il sagrato del Santuario. Partenza alle 20. Prima tappa: Chiesa del Pantheon; Seconda tappa: Chiesa Santa Lucia al Sepolcro Terza tappa: Casa del Pianto di via degli Orti; Quarta tappa: Santuario Madonna delle Lacrime
Domani alle 20, la Banda Musicale “Città di Siracusa” – diretta dal M° Michele Pupillo, offrirà un Concerto in onore della Madonna delle Lacrime dal tema: “Ecco, io farò scendere la mia grazia in lacrime d’amore”. L’appuntamento è sul Sagrato della Basilica-Santuario Madonna delle Lacrime.
Giovedì 28 agosto, alle 19.45 nel Centro Convegni del Santuario, l’Associazione de “Gli amici di Santa Maria Goretti” di Avola presenterà uno spettacolo recital dal tema “Speranza di pace nelle lacrime di conversione”, sulla vita di Santa Maria Goretti la bambina di Dio e la conversione di Alessandro Serenelli.
Tutta la notte dal 28 al 29 agosto sarà trascorsa in preghiera, fino alla mezzanotte in Santuario e dalla mezzanotte nella Casa del Pianto.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni