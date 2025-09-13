Evento danzante senza agibilità, musica ad alto volume e irregolarità: controlli in Ortigia e ad Augusta

Continuano in tutta la provincia aretusea i controlli amministrativi negli esercizi pubblici.

L’intervento della Polizia di Stato, che si inserisce nell’ambito di una più ampia azione di controllo del territorio, è finalizzato non solo a garantire il rispetto della normativa vigente, ma anche a tutelare l’ordine, l’incolumità e la sicurezza pubblica, in particolar modo nei luoghi di ritrovo ove si registra maggiore affluenza di persone, prevenendo situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la collettività.

In particolare, nella giornata di ieri, agenti di Commissariato di Pubblica sicurezza di Augusta, insieme a personale della locale Guardia di Finanza e del Servizio Igiene degli Alimenti – Asp di Siracusa, hanno effettuato un controllo in un esercizio di ristorazione

Le carenze dei requisiti generali in materia di igiene e la non corretta applicazione delle procedure di autocontrollo hanno determinato l’applicazione a carico del titolare delle previste sanzioni amministrative per un totale di circa 6mila euro, oltre all’applicazione di un provvedimento prescrittivo sugli interventi da adottare per il ripristino dei requisiti sanitari.

Per i fatti accertati, il titolare verrà denunciato poiché, nel gestire l’attività di giochi leciti, non teneva esposta, poiché mai conseguita, la prevista tabella dei giochi proibiti.

Inoltre, all’esercente verrà irrogata la sanzione amministrativa di euro 308 (misura ridotta) in quanto non esibiva la copia cartacea del proprio titolo abilitante la somministrazione (SCIA).

Numerosi controlli, inoltre, sono stati eseguiti dai poliziotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa insieme a personale dell’ARPA nei locali pubblici ubicati nella zona balneare e nell’isola di Ortigia al fine di verificare il rispetto delle normative vigenti, soprattutto in materia di somministrazione e vendita di alcolici e di attività rumorose e disturbo della quiete pubblica.

A seguito di detti controlli, è stato denunciato il titolare di uno stabilimento balneare che aveva organizzato un evento danzante senza aver osservato le prescrizioni a tutela dell’incolumità pubblica poiché il locale, privo dell’agibilità per effettuare tale attività, era stato di fatto adibito a discoteca. Nella circostanza, il titolare è stato, altresì, sanzionato amministrativamente per attività rumorosa di intrattenimento, a cui seguirà il provvedimento del sindaco di cessazione dell’attività svolta in difetto di licenza.

Il titolare di un pub sito nell’isola di Ortigia è stato sanzionato poiché non rispettava l’ordine del sindaco che impone il divieto di organizzare intrattenimenti musicali o attività rumorose oltre l’1,30 di notte.

Infine, al titolare di un solarium è stata sospesa dal Questore la licenza per il ballo per precedenti inosservanze alle prescrizioni della licenza e per disturbo della quiete pubblica.