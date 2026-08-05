Ex alunni del “Rizza” di Siracusa: una serata per festeggiare i 40 anni dal diploma

Attualità · reunion

Gli ex alunni della 5/E dell’I.T.C. “Rizza” di Siracusa , si sono ritrovati per festeggiare i 40 anni dal diploma, conseguito nel 1986, con una serata spensierata ed allegra, ricordando gli anni della scuola, forse i più belli e nostalgici, e raccontando di come si sono evolute le loro vite private e professionali.

Una serata di ricordi, sorrisi e condivisione, per celebrare un legame nato tra i banchi di scuola e rimasto vivo nel tempo, conclusasi con un pensiero speciale per gli assenti impossibilitati a partecipare e per l’amico Fabio, prematuramente scomparso.