Attualità reunion

Ex alunni del “Rizza” di Siracusa: una serata per festeggiare i 40 anni dal diploma

di Oriana Gionfriddo ·
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5^E dell'I.T.C. "Rizza"

Gli ex alunni della 5/E dell’I.T.C. “Rizza” di Siracusa , si sono ritrovati per festeggiare i 40 anni dal diploma, conseguito nel 1986, con una serata spensierata ed allegra, ricordando gli anni della scuola, forse i più belli e nostalgici, e raccontando di come si sono evolute le loro vite private e professionali.

Una serata di ricordi, sorrisi e condivisione, per celebrare un legame nato tra i banchi di scuola e rimasto vivo nel tempo, conclusasi con un pensiero speciale per gli assenti impossibilitati a partecipare e per l’amico Fabio, prematuramente scomparso.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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