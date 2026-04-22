“Ho visto una tavola a vela, un surf, e nessuno sopra, ho capito subito che qualcosa non andava. Poi ho notato una persona in acqua, in difficoltà, e mi sono tuffato per recuperarla”. A raccontarlo è Seby Baccio, imprenditore avolese con un passato da assessore, dopo aver soccorso un turista in difficoltà in mare, nei pressi della spiaggia vicino al borgo marinaro di Avola.

“Stavo passando in auto lungo la costa – ha raccontato – quando ho notato una vela in mare. La cosa strana era che non vedevo nessuno nei dintorni. Mi sono fermato a osservare meglio e a quel punto ho capito che c’era qualcosa che non andava: Dopo qualche secondo ho visto un uomo in acqua che annaspava. Ho iniziato a gridare per attirare la sua attenzione, ma non rispondeva. Lì ho capito subito che era in difficoltà seria”.

E poi? “Non c’era tempo da perdere. Mi sono buttato in acqua e l’ho raggiunto. Era in evidente difficoltà, così l’ho afferrato e l’ho portato a riva. Era provato, ma vivo. Alla fine è andata bene, ed è questo che conta. A quell’ora non passava praticamente nessuno. Se non fossi passato proprio in quel momento, quasi in maniera provvidenziale, non so come sarebbe finita”.