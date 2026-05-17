Ex carcere borbonico di Siracusa: interlocuzioni in fase avanzata: presentato un progetto

Si muove qualcosa attorno all’ex carcere borbonico di Siracusa. Dopo mesi di silenzio e indiscrezioni, emergono interlocuzioni concrete sul futuro della storica struttura di Ortigia, con contatti che sarebbero già in fase avanzata e un progetto formalmente presentato agli enti competenti.

La proprietà (la società Tas, che due anni fa ha acquistato la struttura per 3,8 milioni di euro) starebbe valutando diverse ipotesi di valorizzazione dell’immobile, mantenendo aperto il confronto con soggetti interessati a investire sul complesso. L’ex carcere Borbonico era stato ufficialmente venduto per 3,8 milioni di euro.

Più volte messo all’asta tra i beni dell’ex Provincia regionale di Siracusa, lo storico immobile in Ortigia dovrà essere ristrutturato prima di diventare struttura ricettiva. Negli ultimi mesi l’ex carcere borbonico era già stato interessato da interventi di messa in sicurezza e bonifica, dopo anni di degrado e il lungo periodo di sequestro giudiziario dovuto alle condizioni strutturali dell’edificio.

Secondo quanto trapela, il progetto depositato punterebbe a una riqualificazione compatibile con il valore storico e architettonico della struttura, immaginando un utilizzo capace di coniugare accoglienza, fruizione culturale e recupero conservativo.

Un percorso che dovrà inevitabilmente passare dal vaglio degli enti preposti alla tutela, vista la delicatezza dell’immobile e il suo valore simbolico per la città. L’ex prigione borbonica, costruita nella metà dell’Ottocento, rappresenta uno degli immobili storici più riconoscibili di Ortigia.

Chiuso definitivamente dopo il terremoto del 1990, il complesso è rimasto inutilizzato per oltre trent’anni, diventando nel tempo simbolo di abbandono ma anche di potenziale rinascita urbana. Adesso, con le interlocuzioni avviate e un progetto già sottoposto agli enti competenti, il futuro del carcere borbonico torna concretamente al centro del dibattito cittadino.