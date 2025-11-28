Ex idroscalo. Cannata (FdI): “a gennaio a Siracusa il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare”

“Sull’ex Idroscalo di Siracusa stiamo lavorando affinché finalmente si apra una fase di confronto, trasparenza e soluzioni concrete che tengano insieme gli interessi dello Stato e quelli della città. Dopo il dialogo avuto nelle scorse settimane con il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano, oggi ho avuto una interlocuzione con il capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, generale Antonio Conserva. Il generale mi ha confermato che a gennaio effettuerà personalmente un sopralluogo a Siracusa, per verificare sul posto la situazione dell’area e valutare tutte le possibilità operative. È un passaggio importante, perché consentirà di mettere attorno allo stesso tavolo le esigenze della Difesa, quelle del Comando locale e le richieste avanzate dal Comune e dai comitati civici, che da tempo chiedono una prospettiva chiara per un’area strategica del nostro waterfront”. Prosegue il percorso istituzionale per affrontare la situazione dell’Idroscalo di Siracusa: il parlamentare di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, ha seguito il dossier con il gruppo consiliare di fratelli d’Italia Cavallaro e Romano, avviando una serie di interlocuzioni con i vertici della Difesa e con l’Aeronautica Militare. Dopo un confronto con il presidente di Difesa Servizi, Gioacchino Alfano, Cannata ha avuto oggi un colloquio con il generale Antonio Conserva, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

Nel corso dell’incontro, il generale ha confermato che nel mese di gennaio sarà a Siracusa per un sopralluogo ufficiale nell’area dell’ex Idroscalo. “L’obiettivo è arrivare a una soluzione che sia compatibile con le funzioni istituzionali dell’Aeronautica, ma che allo stesso tempo tenga conto delle aspettative del territorio e della necessità di valorizzare una parte della città – aggiunge -. Ho rappresentato al generale Conserva che Siracusa è pronta a condividere percorsi certi e di decisioni compatibili con le esigenze locali e operative della difesa”. La visita servirà a valutare le condizioni del sito e a verificare la possibilità di individuare soluzioni condivise che tengano conto delle esigenze operative e di sicurezza del Comando dell’Aeronautica; delle richieste avanzate dal Comune di Siracusa; delle istanze e delle proposte formulate dai comitati civici locali.

“La Difesa ha mostrato disponibilità a un confronto continuo – conclude Cannata – Continuerò a seguire il dossier con la massima determinazione, convinto che il dialogo istituzionale sia la strada per costruire una soluzione equilibrata, utile alla città e coerente con gli interessi nazionali”.