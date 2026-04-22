Ex Idroscalo di Siracusa, assemblea pubblica sul contenzioso: “No alla privatizzazione, l’area torni alla città”

Sul caso dell’Idroscalo di Siracusa ieri si è tenuta, all’Urban Center, un’assemblea pubblica molto partecipata per fare il punto sul contenzioso relativo al futuro dell’area di via Elorina, circa 39 mila metri quadrati affacciati sul Porto Grande.
Il Comitato Riqualificazione Urbana, promotore fin dal 2019 della proposta di riutilizzo a fini civili, insieme ad associazioni come Porto A.M. Lepik e Legambiente Sicilia, ribadisce la propria contrarietà ai bandi indetti da Difesa Servizi Spa per la privatizzazione di parte dell’area. Alla base delle opposizioni, anche legali davanti al TAR di Catania, la convinzione che l’area appartenga al Demanio Marittimo e debba quindi essere restituita al Comune di Siracusa, una volta cessate le funzioni militari.
L’obiettivo dichiarato è la restituzione alla pubblica fruizione di un tratto di costa oggi di fatto inaccessibile, con circa 380 metri di banchine nel Porto Grande, in un contesto già fortemente segnato dalla mancanza di accessi al mare.
Il contenzioso si è ulteriormente complicato dopo un recente decreto dello Stato Maggiore dell’Aeronautica che consente l’utilizzo parziale dell’area per operazioni militari con elicotteri, introducendo il cosiddetto “uso duale” tra attività militari e ipotesi di privatizzazione.
Una prospettiva che, secondo comitati e associazioni, allontana definitivamente l’ipotesi di restituzione alla città, nonostante precedenti impegni istituzionali. Per questo, i promotori annunciano la volontà di proseguire nelle azioni, anche giudiziarie, chiedendo il sostegno del Comune, delle forze politiche e dei cittadini per riportare l’area alla collettività.
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