Ex idroscalo di Siracusa, il sindaco Italia vuole chiarimenti dal Ministero mentre Scerra (M5S) presenta un’interpellanza

Torna alta l’attenzione in merito all’ex Idroscalo di Siracusa. Questa mattina intervistato ai nostri microfoni il sindaco Francesco Italia ha fatto sapere che si sentirà nuovamente a breve con Difesa Servizi dopo essere venuto a conoscenza di una presa di posizione da parte del Ministero sul futuro della sede dell’Aeronautica. Il sindaco ha dichiarato che questa posizione è in assoluto contrasto con tutta la valorizzazione dell’area del porto e che sarà “assolutamente fermo” su questo punto.

Italia ha spiegato che, al di là di un bando, pare sia stato emesso un documento recente che prevede che quell’area diventerà nuovamente strategica per gli elicotteri e quant’altro. Il sindaco al contempo ha espresso “enorme rispetto” per l’Aeronautica Militare e ha ringraziato il nuovo comandante per l’ottima collaborazione con il Comune di Siracusa e la Fondazione Inda.

Tuttavia, ha sottolineato che se la base dell’Aeronautica dovesse smettere di essere ciò che è oggi per diventare un presidio militare avanzato e operativo, questo sarebbe totalmente in antitesi con la vocazione naturalistica, diportistica e turistica di tutta quell’area. Questa preoccupazione è amplificata dal fatto che il porto grande verrà liberato dai reflui e quell’area diventerà balneabile e fruibile, valorizzando il meraviglioso porto di Siracusa e tutte le attività che si svolgono sul lungomare.

Il primo cittadino di Siracusa ha concluso dicendo che se l’Aeronautica dovesse assumere un tale ruolo, si rischierebbe di vivere il paradosso di essere una città di mare con pochi sbocchi al mare

Intanto, sull’argomento, il parlamentare del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra, ha presentato oggi un’interpellanza al Ministro della Difesa per fare chiarezza sul futuro dell’ex Idroscalo De Filippis di Siracusa. A luglio scorso, infatti, il bando di Difesa Servizi per la valorizzazione dell’area con il coinvolgimento di operatori privati, è stato modificato, riducendo l’area civile del sito.

“Vogliamo chiarezza sulle intenzioni del governo. Mancano informazioni precise, quindi non si comprende cosa stia motivando questa improvvisa necessità di rivedere il bando inserendo una ulteriore modifica. Un modo di fare che inevitabilmente genera allarme nella comunità siracusana, vista peraltro la vicinanza del sito al centro storico di Siracusa. A cosa dobbiamo prepararci?”, chiede Filippo Scerra.

Interrogativo che ha girato alla Difesa. “In un contesto internazionale delicato come quello attuale – prosegue Scerra – è fondamentale che vi siano notizie precise e trasparenti. Non si può lasciare la popolazione siracusana all’oscuro sui nuovi possibili impieghi militari dell’ex Idroscalo, un’area strategica che si trova a ridosso di un centro storico densamente popolato”.

Il bando di Difesa Servizi era già stato contestato nel 2024 con un ricorso al Tar di Catania presentato dal Comitato per la Riqualificazione e il Decoro di Siracusa insieme a Legambiente. Anche l’Associazione Anna Maria Lepik ha denunciato la modifica avvenuta nei mesi scorsi quasi in sordina.

“Da diverso tempo c’è un vivace movimento di opinione a Siracusa che chiede la parziale smilitarizzazione della grande caserma di via Elorina, privilegiando l’interesse pubblico a dare vita ad un waterfront capace di ricucire il rapporto tra la città e il suo mare. Già nel 2019, e successivamente con la visita dell’allora sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè nel gennaio 2022, era stato manifestato un orientamento favorevole in tal senso, ovviamente nel rispetto delle esigenze operative e logistiche dell’Aeronautica Militare”, ricorda Scerra.

Nonostante quegli impegni, la Difesa ha fornito riscontri limitati alle richieste del Comitato, per poi procedere con il bando esplorativo finalizzato alla valorizzazione privata dell’ex Idroscalo.

“È fondamentale – conclude Scerra – conoscere chiaramente, senza ambiguità, i progetti sul futuro dell’ex Idroscalo. La cittadinanza ha dimostrato con una mobilitazione straordinaria il proprio interesse a riappropriarsi dell’area per finalità civili, storiche e culturali. Il Governo deve garantire trasparenza, partecipazione e rispetto dell’interesse pubblico”.