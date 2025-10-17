Ex idroscalo di via Elorina a Siracusa, FdI: “clima positivo per la riqualificazione e la restituzione dell’area ai cittadini”

Prosegue l’attenzione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia sulla vicenda legata alla valorizzazione dell’ex idroscalo “De Filippis” di via Elorina, a Siracusa. Come è noto, lo scorso anno Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa, aveva pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere eventuali proposte di finanza di progetto finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione a fini turistici di diversi immobili militari, tra cui anche l’ex idroscalo siracusano.

Negli ultimi anni il tema è stato al centro del dibattito cittadino, con il gruppo consiliare di FdI che ha più volte portato la questione in aula, sostenendo le istanze di associazioni e comitati locali — tra cui la Porto di Siracusa Anna Maria Lepik e il Comitato Cittadino per la Riqualificazione e il Decoro Urbano — che da tempo si battono per restituire ai cittadini l’area del waterfront. Anche l’Amministrazione comunale ha avviato da tempo un’interlocuzione con il Ministero della Difesa per discutere di una possibile parziale smilitarizzazione della zona e del suo recupero a fini civili.

“Stiamo seguendo con attenzione l’iter della vicenda – spiega il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, Paolo Cavallaro – insieme all’onorevole Luca Cannata, che ha già preso contatti con Difesa Servizi, con il Ministero e con l’Aeronautica. Da tutti è emersa la volontà di valorizzare gli asset immobiliari, ma nel rispetto delle esigenze dei territori e degli interessi dei cittadini“.

Secondo Cavallaro, il confronto istituzionale è in una fase positiva: “Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori incontri per approfondire la questione. L’obiettivo finale – aggiunge – deve essere quello di conciliare le esigenze della Difesa, impegnata nella riorganizzazione dei propri spazi, con le legittime aspettative della comunità siracusana di tornare a godere di un’area di grande valore paesaggistico e storico, per troppo tempo sottratta alla libera fruizione”.

“Oggi – conclude Cavallaro – si respira un clima positivo e condiviso che lascia ben sperare nel raggiungimento dell’obiettivo: restituire l’ex idroscalo ai cittadini di Siracusa“.