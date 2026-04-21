Ex Idroscalo di via Elorina, assemblea pubblica a Siracusa per chiedere la restituzione dell’area alla città

La società civile siracusana torna a mobilitarsi per il futuro dell’area ex Idroscalo di via Elorina, oggi al centro di un nuovo scontro tra istanze di riqualificazione urbana e rinnovato utilizzo militare del sito. Per questo, oggi 21 aprile alle 18, all’Urban Center di via Nino Bixio, si terrà un’assemblea pubblica promossa dal Comitato Riqualificazione Urbana di Siracusa, dall’associazione Porto di Siracusa Anna Maria Lepik e da Legambiente Sicilia.

L’incontro servirà a fare il punto sul contenzioso in corso, sulle iniziative intraprese e sulle possibili prospettive di riutilizzo civile dell’area, con l’obiettivo dichiarato di arrivare alla smilitarizzazione del sito e alla sua restituzione alla pubblica fruizione.

Nel corso dell’assemblea interverranno, tra gli altri, Giovanni Randazzo sulla battaglia legale in corso, Pucci La Torre sugli aspetti tecnici e sui possibili utilizzi dell’area, Gino Montecchi sull’attualità del progetto presentato già nel 2019, Enrico Caruso e Vincenzo Bongiovanni sulle ipotesi di riqualificazione complessiva, Stefania Prestigiacomo sulle interlocuzioni istituzionali, Paolo Tuttoilmondo sul valore ambientale e paesaggistico del sito e Umberto Di Giovanni sui rapporti tra Ministero e Comune. A moderare il dibattito sarà Marina De Michele.

Secondo i promotori, l’assemblea si rende necessaria per condividere con i cittadini gli sviluppi di una vicenda che riguarda un’area di circa 39 mila metri quadrati affacciata sul Porto Grande, in una posizione ritenuta strategica per la città anche dal punto di vista paesaggistico, turistico e identitario. Il Comitato ricorda infatti di avere lanciato già il 6 dicembre 2019 una conferenza pubblica sul riuso civile del sito, raccogliendo negli anni il sostegno di associazioni, cittadini, forze politiche e di una petizione online che avrebbe già superato le 1.400 firme.

Alla base delle contestazioni c’è il fatto che l’area appartenga al Demanio marittimo e che, una volta cessati gli usi prettamente militari, avrebbe dovuto essere restituita agli enti civili e quindi al Comune di Siracusa. I promotori sottolineano come le attività militari presenti oggi nell’area siano da tempo soltanto di carattere logistico e amministrativo, ricordando che il radar sarebbe stato trasferito a Mezzo Gregorio, nel territorio di Noto, circa trent’anni fa.

A complicare ulteriormente il quadro, spiegano le associazioni, è arrivato il recente decreto del 26 marzo 2026 del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, con cui viene consentito il sorvolo e l’atterraggio di elicotteri militari AW-139 su una parte dell’area, sulla base di esigenze di sicurezza militare. Una scelta che, secondo i promotori, sancisce di fatto un nuovo utilizzo militare del sito, mentre per l’altra metà continuerebbe a essere perseguita la strada della privatizzazione attraverso bandi di gara, in un assetto definito di “uso duale”.

Secondo il Comitato e le associazioni, questa impostazione allontana ancora di più l’obiettivo della restituzione alla città di un tratto di mare oggi negato alla pubblica fruizione, in una zona ritenuta nevralgica anche per la sua prossimità a Ortigia, a circa 250 metri da piazza Marconi, e per il possibile impatto futuro del progetto del secondo porto turistico.

I promotori rivendicano massimo rispetto per le Forze Armate, ma denunciano al tempo stesso la mancanza di un confronto democratico con la città. In particolare, richiamano la presa d’atto del Consiglio comunale del 18 febbraio 2026 e ricordano l’impegno assunto durante la visita del 17 gennaio 2022 dall’allora sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, quando si era parlato della possibilità di restituire l’area alla città in cambio dell’individuazione di un altro sito per le residue funzioni militari.

Da qui la decisione di andare avanti anche sul piano giudiziario, proseguendo con le iniziative contro il bando di gara e contro gli atti che consentono il mantenimento dell’uso militare del sito. L’appello finale è rivolto alla cittadinanza, alle associazioni, alle forze politiche e al Comune di Siracusa, affinché sostengano una battaglia che i promotori considerano decisiva per il rapporto tra Siracusa e il suo Porto Grande.

L’assemblea punta proprio a questo: mostrare che la richiesta di restituzione dell’ex Idroscalo non appartiene a pochi attivisti, ma a una parte ampia della città che considera quell’area un bene da restituire alla fruizione pubblica.