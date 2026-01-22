Ex Soprintendente di Siracusa condannata a 4 mesi

il Tribunale di Siracusa ha emesso la sentenza nel procedimento penale a carico di Panvini Rosalba, ex sovrintendente, con la condanna per violenza e minacce, nonché per falsità ideologica. La sentenza prevede 4 mesi di reclusione, la condanna al pagamento di mille euro di provvisionale a favore della parte civile, Gabriella Ancona, e il risarcimento delle spese legali. Con la decisione che non menziona l’episodio nel casellario giudiziario.

Per il reato di abuso d’ufficio, l’imputata è stata assolta per estinzione del reato.

L’imputata era stata accusata di aver usato toni minacciosi nei confronti della dottoressa Ancona, durante un sopralluogo in Contrada Marianeddi nel 2017, e di aver compiuto falsità ideologica in atti ufficiali. Nel 2017 infatti la Ancona veniva minacciata, dalla Sopritendente, di un’azione disciplinare affinché cambiasse, omettendo l’esistenza del rischio archeologico, il contenuto del verbale di sopralluogo e il parere del relativo procedimento amministrativo. La difesa, rappresentata dall’avvocato Nicola Condorelli Caff, aveva negato l’esistenza di comportamenti minacciosi o aggressivi, ma il Tribunale ha ritenuto sufficienti le prove emerse durante le testimonianze.

Gabriella Ancona, assistita dall’avvocato Davide Bruno, è stata riconosciuta come vittima dei comportamenti violenti e minacciosi, e ha ricevuto la provvisionale a titolo di risarcimento immediato.