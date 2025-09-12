Ex Ss 114: il sindaco di Priolo Pippo Gianni scrive al presidente Giansiracusa

Il sindaco Pippo Gianni ha inviato una lettera al presidente del Libero Consorzio comunale, Michelangelo Giansiracusa, per chiedere un intervento sulla ex strada statale 114.

“Come le ho già rappresentato nelle precedenti comunicazioni verbali e nei vari messaggi whatsapp – scrive il sindaco Gianni – mi complimento per le attività che sta ponendo in essere nella pulizia e manutenzione delle strade di competenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Tengo a precisarle che occorre anche rendere percorribile e mettere in sicurezza il tratto di strada della ex S.S. 114, a servizio di numerose aziende tra cui la raffineria Sonatrach, in quanto ricade in un’area ad alto rischio di incidente rilevante”.

Il sindaco Gianni invita infine Giansiracusa ad un incontro, per offrire un contributo nella programmazione degli interventi.