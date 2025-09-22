Ex Tribunale di Siracusa. Romano e Cavallaro (FdI) interrogano sul degrado del parcheggio: “serve un intervento immediato”

Lo stato di abbandono dell’area parcheggio dell’ex Tribunale di Siracusa finisce al centro di un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Paolo Romano e Paolo Cavallaro, rivolta al presidente dell’aula Alessandro Di Mauro.

L’area, situata nel cuore della città e un tempo destinata alla sosta dei veicoli per il palazzo di giustizia, oggi versa in condizioni di forte degrado: sterpaglie, rovi e alberi non curati deturpano il paesaggio urbano e, soprattutto, rappresentano un concreto pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto in vista dell’estate quando cresce il rischio incendi.

“Si tratta – spiegano i consiglieri – di una zona densamente abitata, che potrebbe invece diventare uno spazio utile e decoroso per la comunità circostante. Lasciarla in queste condizioni significa non solo esporre i residenti a rischi concreti, ma anche contribuire a un generale senso di degrado che penalizza l’immagine della città”.

Nell’interrogazione Romano e Cavallaro chiedono all’Amministrazione di chiarire se sia a conoscenza delle attuali condizioni dell’area; quali azioni immediate intenda avviare per la pulizia e la messa in sicurezza, comprese la rimozione delle sterpaglie e la manutenzione degli alberi pericolanti; se sia previsto un piano di riqualificazione a lungo termine, con tempistiche e modalità definite; se siano state valutate soluzioni alternative per un nuovo utilizzo dello spazio, ad esempio come parco urbano o come parcheggio regolamentato; e se vi sia l’intenzione di coinvolgere eventuali soggetti privati nella manutenzione futura.

“Un intervento rapido ed efficace è indispensabile – concludono – per restituire decoro e sicurezza all’area e per trasformare uno spazio oggi abbandonato in una risorsa utile alla comunità”.