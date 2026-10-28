Expomedicina: per Asp Siracusa menzione speciale Premio Dusmet per i progetti Aida e Alice

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Al Premio Dusmet, promosso nell’ambito della prestigiosa manifestazione Expomedicina 2026, l’Asp di Siracusa ha ottenuto una menzione speciale per i programmi Aida e Alice, già premiati nei giorni scorsi a Seoul.

Il riconoscimento celebra l’efficacia del percorso di innovazione tecnologica e modernizzazione intrapreso dall’Azienda sanitaria, dimostrando come l’applicazione di strumenti avanzati al servizio della medicina territoriale e ospedaliera possa tradursi in un beneficio concreto per i pazienti. Questa la motivazione: “Il riconoscimento viene assegnato per l’alto valore etico e la coerenza con i valori della Fondazione Dusmet, premiando progetti capaci di dimostrare come la sanità pubblica possa innovare dall’interno mettendo l’intelligenza artificiale al servizio dei medici e della sicurezza dei pazienti, senza mai togliere al professionista la responsabilità della cura, offrendo così un esempio concreto che restituisce tempo e qualità all’assistenza”.

Alla cerimonia di premiazione hanno presenziato il direttore dei Sistemi Informativi e Controllo di Gestione Santo Pettignano, il responsabile della Neurologia e Stroke Unit dell’ospedale di Siracusa Sebastiano Bucello e l’infettivologo Marco Distefano, assieme al commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Gioacchino Iraci.

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In merito al risultato raggiunto, Santo Pettignano ha sottolineato come questo premio confermi la validità degli investimenti strategici e del lavoro svolto sul fronte delle tecnologie applicate alla sanità pubblica, evidenziando come l’integrazione di strumenti quali Aida e Alice, consenta di ottimizzare i processi gestionali e di fornire al personale sanitario un supporto fondamentale nell’attività clinica quotidiana.

Sull’importanza del traguardo si è espresso anche il commissario straordinario Gioacchino Iraci, il quale ha inteso rivolgere un sincero ringraziamento e i più vividi complimenti a tutto il personale dell’azienda, dichiarando che il premio riconosce la dedizione, la competenza e lo spirito di squadra dei professionisti medici, sanitari, tecnici e amministrativi, il cui impegno costante consente all’Asp di Siracusa di distinguersi e di offrire servizi sempre più qualificati alla comunità.